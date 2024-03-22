Запретный список: вещи для дома, которые не стоит покупать онлайн

Ароматические свечи и парфюм

Если угадать с парфюмом у вас еще есть шансы благодаря изучению пирамиды ароматов на тематических ресурсах, то аромасвечи и диффузоры могут надолго испортить вам настроение — использовать их вы сможете не раньше чем через месяц. Да и с парфюмом стоит быть осторожнее — на маркетплейсах уйма подделок по подозрительно привлекательной цене. Все, что обладает выраженным ароматом, лучше сперва оценить вживую. Иначе можно обнаружить, что „свежесть дождя“ пахнет гниющей скошенной травой.

Бытовая техника

Крупная бытовая техника — серьезная покупка, которая при удачном стечении обстоятельств прослужит вам не один год. Прежде чем отдавать деньги за приглянувшуюся в Сети технику, познакомьтесь с ней очно: тогда холодильник не разочарует маркой поверхностью и шумом, телевизор — блеклым экраном и ужасным звуком, а посудомоечная машина — слишком маленьким объемом для вашей семьи.

Матрас

Не случайно большинство магазинов дают покупателям возможность полежать на потенциальной покупке — качество матраса без преувеличения определяет качество жизни. От него, в том числе, зависит, будете ли вы высыпаться или нет. К слову, искушенные ценители комфортного сна делятся лайфхаком — можно подсмотреть производителя матраса после идеальной ночевки в гостях или отеле, если вам некогда ездить по магазинам.

Подушка

Каким бы заманчивым ни было описание подушки, только на личном опыте вы сможете понять, насколько вам подходит та или иная модель. И часто на привыкание нужна не одна ночь. Поэтому меньшее, что вы можете сделать, — подержать подушку в руках перед покупкой. Полагаться на характеристики продавца — сомнительное решение. Если им верить, комфортно вам будет абсолютно на любой, а это, к сожалению, не так.

Цветы