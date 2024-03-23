Покорили космос, но средств для чистки стекол не придумали: чем хозяйки в СССР мыли окна и зеркала

Чтобы избавиться от разводов, различных загрязнений и пятен они использовали… картошку. В большом по территории государства, которое покорило космос, но не смогло обеспечить народ нормальными моющими средствами, порой прибегали к весьма странным способам и лайфхакам для уборки.

Советские хозяйки брали обычную сырую картошку и резали ее на две части. Ими преимущественно обрабатывали зеркала. Считалось, что картофель не только очистит от грязи, но и отполирует поверхность.

Конечно, очищение таким способом занимало много времени, но альтернатив тогда было немного. Особенно учитывая, что крахмал в составе корнеплода оставлял разводы, и чтобы от них избавиться нужно было несколько раз мыть зеркала чистой водой.

Мокрыми газетами мыли окна. Считалось, что эта бумага отлично собирает грязь. Да и к тому же в каждом доме точно были газеты, и не в малых количествах. Потому их так активно и использовали везде где только можно.

Самыми эффективными средствами для мытья стекол, которые были в распоряжении советских хозяек, являлись водка и медицинский спирт. Они быстро избавляли от пятен и не оставляли разводов. Вот только не каждый муж позволял жене такое богатство потратить на уборку.