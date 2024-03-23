Выращивать рассаду весной можно в апельсиновой кожуре: для каких растений подходит

На большинстве упаковок с семенами будет четко указано, можно ли высаживать семена в помещении и когда это делать. Для неких видов (к примеру, помидоров) фактически непременно начинать посев семян в помещении в критериях прохладного климата. Одна из важных составляющих успешного выращивания – правильная смесь для рассады (ее можно приобрести отдельно) и контейнер. Среди вариантов есть покупные и самодельные, которыми могут быть шкурки фруктов.

Специальный лоток для семян – это самый простой способ посадить семена в помещении. Они обычно изготовлены из ячеистого материала, который позволяет поглощать воду, а корни, если они достаточно велики, прорастают прямо сквозь стенки.

Если вам нужна быстрая альтернатива, воспользуйтесь картонной коробкой для яиц, но проткните небольшое дренажное отверстие в нижней части каждой ячейки в коробке или вы можете использовать пустые рулоны туалетной бумаги. Поставьте под емкость поддон, чтобы собрать лишнюю влагу и грязь.

Для некоторых видов рассады, например редиса или перца, нужна кислая почва. Альтернативой крошечным горшкам для такой рассады является кожура грейпфрута, апельсина и других цитрусовых. Они идеального размера для выращивания новых саженцев. Сделайте в донышке небольшое отверстие для дренажа, добавьте немного влажной почвенной смеси, затем посейте семена. Как только придет время пересадки на улицу, посадите все в землю.