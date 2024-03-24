Уберите эти предметы из ванной: там они могут сильно испортиться(3)
В ванной помимо принадлежностей для купания и полотенец зачастую хранится много другой косметики, а иногда даже электроприборы. Но из-за высокой влажности все это может быстро испортиться. Поэтому, как и под мойкой в кухне, в ванной не стоит хранить целый ряд вещей, пишет Telegraf.
Какую технику нельзя хранить в ванной
Некоторые домовладельцы не представляют себе хранение фена в какой-либо другой комнате, кроме как в ванной. Ведь его используют именно там. Но если вы хотите продлить жизнь этому полезному устройству, вам следует переложить его в какое-нибудь другое место. То же самое относится и к другим электроприборам, например, выпрямителю для волос или эпилятору.
Где лучше хранить данный вид техники, зависит главным образом от удобства. Разумное решение – поискать для них место, например, в спальне, либо в гардеробной.
Какую косметику нельзя хранить в ванной
Сырость и перепады температуры вредны не для всей косметики. Средства для принятия ванны и душа можно и стоит хранить в ванной. Но не стоит хранить здесь сухие средства и те, что имеют рыхлую консистенцию. Не следует хранить в ванной такие средства для макияжа, как пудра, бронзатор, хайлайтер или тени для век.
Что еще не следует держать в ванной
Откажитесь от идеи хранить в ванной лекарств. Из-за жары и влажности в этой комнате они теряют свои свойства. Ванная комната также не лучшее место для хранения бумажной продукции (кроме туалетной бумаги). Лучше не оставлять в нем газеты и книги, даже если вы любите читать во время посещения туалета или принятия ванны.