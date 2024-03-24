Убрать это немедленно: 6 немодных вещей, которые нельзя использовать в интерьере

Модные тенденции изменчивы. В дизайне интерьера ежегодно пополняются материалы и мебель, и то что считалось стильным 5 лет назад, сейчас стало нелепым. Порой даже самые непримечательные вещи могут портить современный интерьер. Вот 6 вещей, о которых давно пора забыть.

Кухонный уголок

Этот комплект мебели пришел из двухтысячных и до сих пор украшает большинство кухонь. Тем не менее, кухонный уголок устарел, он занимает много места и не удобен в использовании.

Отличной альтернативой станет классический кухонный стол со стульями. При выборе стола необходимо обращать внимание на габариты вашей кухни. Современный интерьер дополнят высокие барные стойки, они сэкономят пространство и сделают помещение стильным.

Фотообои и фотопринты

Фотообои, 3D вставки с изображением пейзажей, животных и цветов уже давно не являются актуальными. Такое оформление хорошо смотрится в коммерческих помещениях, таких как холлы гостиниц, вестибюлей, косметические салоны и т.д.

Подобные яркие обои обязывают к подходящей мебели, и сделать гармоничный интерьер в жилой квартире будет довольно сложно. 3D вставки оказывают психологическое давление на человека, жильцы могут испытывать головную боль и стресс.

Стенки

Этот предмет мебели был неизменной частью советского интерьера, который дополняли ковры, диван и большие кресла. Стенки занимали половину комнаты и в них хранилось абсолютно все, начиная с наборов для рукоделия заканчивая постельным бельем.

Однако сейчас в магазинах можно встретить многофункциональные стенки, только с более современными фасадами. Лучше выбирать лаконичные и минималистичные модели. Большую стенку можно заменить вместительным шкафом, который будет хорошо сочетаться с простыми полками.

Мебельные наборы

Еще совсем недавно мебельные наборы были на пике популярности. Шкафы, стулья, стол и полочки были в едином стиле и из одного материала. Из-за этого комната выглядела скучно и монументально.