Убрать это немедленно: шесть немодных вещей, которые нельзя использовать в интерьере
Наряду с трендами появляются и антитренды. Какие же предметы в нашем доме являются устаревшими и от чего стоит избавиться, рассказал wday.ru.
Модные тенденции изменчивы. В дизайне интерьера ежегодно пополняются материалы и мебель, и то что считалось стильным 5 лет назад, сейчас стало нелепым. Порой даже самые непримечательные вещи могут портить современный интерьер. Вот 6 вещей, о которых давно пора забыть.
Кухонный уголок
Этот комплект мебели пришел из двухтысячных и до сих пор украшает большинство кухонь. Тем не менее, кухонный уголок устарел, он занимает много места и не удобен в использовании.
Отличной альтернативой станет классический кухонный стол со стульями. При выборе стола необходимо обращать внимание на габариты вашей кухни. Современный интерьер дополнят высокие барные стойки, они сэкономят пространство и сделают помещение стильным.
Фотообои и фотопринты
Фотообои, 3D вставки с изображением пейзажей, животных и цветов уже давно не являются актуальными. Такое оформление хорошо смотрится в коммерческих помещениях, таких как холлы гостиниц, вестибюлей, косметические салоны и т.д.
Подобные яркие обои обязывают к подходящей мебели, и сделать гармоничный интерьер в жилой квартире будет довольно сложно. 3D вставки оказывают психологическое давление на человека, жильцы могут испытывать головную боль и стресс.
Стенки
Этот предмет мебели был неизменной частью советского интерьера, который дополняли ковры, диван и большие кресла. Стенки занимали половину комнаты и в них хранилось абсолютно все, начиная с наборов для рукоделия заканчивая постельным бельем.
Однако сейчас в магазинах можно встретить многофункциональные стенки, только с более современными фасадами. Лучше выбирать лаконичные и минималистичные модели. Большую стенку можно заменить вместительным шкафом, который будет хорошо сочетаться с простыми полками.
Мебельные наборы
Еще совсем недавно мебельные наборы были на пике популярности. Шкафы, стулья, стол и полочки были в едином стиле и из одного материала. Из-за этого комната выглядела скучно и монументально.
На смену этому пришел стиль электрика, гармоничное сочетание элементов из разных интерьеров. Этот стиль дает свободу. Каждый может сделать из своей квартиры современное и уютное пространство.
Однотонные обои
Обклеивать комнату одними обоями — уже не актуально. Не бойтесь сочетать разные фактуры, рисунки и цвета, так помещение приобретет свою индивидуальность.
Такой способ позволяет визуально изменить геометрию комнаты и сделать правильные акценты. Например, в рабочем кабинете для оформления можно использоваться бело-серебристые обои с вертикальной полоской, это придаст помещению строгости и сдержанности.
Многоуровневые потолки
Всего лишь 10 лет назад многоуровневые потолки были в каждом доме, сейчас же это является антитрендом. Массивная конструкция занимает много пространства и визуально уменьшает комнату, создавая тем самым ощущение дискомфорта.
Такое оформление потолков будет уместно только в коммерческих объектах, а в жилых помещениях может оказывать негативное воздействие на нервную систему человека.