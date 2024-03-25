Полезные советы
25.03.2024, 15:41

Верните белизну тюли: три секрета от турецких домохозяек

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Alexndr K | Shutterstock

Турецкие хозяйки славятся своей бережливостью и знаниями в ведении домашнего хозяйства. Их секреты уходят в глубины веков, передаваясь из поколения в поколение. Среди этих секретов – действенные методы отбеливания пожелтевшей тюли, которые с легкостью вернут вашим занавескам сияющую белизну, пишет Telegraf со ссылкой на портал gsminfo.

Секрет 1: Сила соли

Соль – не только приправа, но и отличное средство для подготовки тканей к стирке. Она размягчает волокна, выбивает из них грязь и другие загрязнения, делая стирку более эффективной.

Как использовать:

  1. Растворите 3–5 столовых ложек соли в 5–7 литрах теплой воды.

  2. Окуните тюль в раствор и оставьте на несколько часов.

  3. Выстирайте тюль обычным способом, используя стиральный порошок.

Секрет 2: Марганцовка и хозяйственное мыло

Этот метод дает отличный результат, но требует немного больше усилий.

Как использовать:

  1. Натрите на терку хозяйственное мыло.

  2. Добавьте 2-3 ложки марганцовки в стакан воды, тщательно перемешайте. Оставьте на несколько минут, чтобы осадок опустился ко дну.

  3. Добавьте раствор и натрите мыло в таз с теплой водой. Перемешайте до образования светло-розового раствора.

  4. Замочите тюль в растворе на 30 минут.

  5. Выстирайте тюль в стиральной машине.

Секрет 3: Нашатырный спирт и перекись водорода

Этот метод экономит время и средства, давая при этом отличный результат.

Как использовать:

  1. Добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта и 2-3 столовых ложки перекиси водорода в таз с горячей водой.

  2. Окуните тюль в раствор на 30 минут.

  3. Прополощите тюль и дайте ей высохнуть.

Важно!

  • Перед использованием любого из этих методов рекомендуется протестировать его на небольшом участке тюли.

  • Некоторые из этих методов могут не подходить для определенных видов тканей.

  • Для нового тюля лучше использовать традиционные моющие средства.

Народные методы отбеливания тюли, проверенные годами, могут стать замечательной альтернативой современным химическим средствам. Их эффективность, доступность и безопасность делают незаменимыми помощниками в ведении домашнего хозяйства.

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