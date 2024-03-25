Верните белизну тюли: три секрета от турецких домохозяек
Турецкие хозяйки славятся своей бережливостью и знаниями в ведении домашнего хозяйства. Их секреты уходят в глубины веков, передаваясь из поколения в поколение. Среди этих секретов – действенные методы отбеливания пожелтевшей тюли, которые с легкостью вернут вашим занавескам сияющую белизну, пишет Telegraf со ссылкой на портал gsminfo.
Секрет 1: Сила соли
Соль – не только приправа, но и отличное средство для подготовки тканей к стирке. Она размягчает волокна, выбивает из них грязь и другие загрязнения, делая стирку более эффективной.
Как использовать:
Растворите 3–5 столовых ложек соли в 5–7 литрах теплой воды.
Окуните тюль в раствор и оставьте на несколько часов.
Выстирайте тюль обычным способом, используя стиральный порошок.
Секрет 2: Марганцовка и хозяйственное мыло
Этот метод дает отличный результат, но требует немного больше усилий.
Как использовать:
Натрите на терку хозяйственное мыло.
Добавьте 2-3 ложки марганцовки в стакан воды, тщательно перемешайте. Оставьте на несколько минут, чтобы осадок опустился ко дну.
Добавьте раствор и натрите мыло в таз с теплой водой. Перемешайте до образования светло-розового раствора.
Замочите тюль в растворе на 30 минут.
Выстирайте тюль в стиральной машине.
Секрет 3: Нашатырный спирт и перекись водорода
Этот метод экономит время и средства, давая при этом отличный результат.
Как использовать:
Добавьте 1 столовую ложку нашатырного спирта и 2-3 столовых ложки перекиси водорода в таз с горячей водой.
Окуните тюль в раствор на 30 минут.
Прополощите тюль и дайте ей высохнуть.
Народные методы отбеливания тюли, проверенные годами, могут стать замечательной альтернативой современным химическим средствам. Их эффективность, доступность и безопасность делают незаменимыми помощниками в ведении домашнего хозяйства.