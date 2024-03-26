Какая посуда действительно не содержит химикатов и безопасна для приготовления еды

Но в последнее время все чаще говорят об экологичной утвари для готовки — и вот тут радоваться вообще нечему, потому что как раз весь этот „Тефаль, ты всегда думаешь о нас“ предстает в неприглядном свете. Разбираемся в вопросе вместе.

Нетоксичная посуда — реальность или шумиха?

Вы обеспокоены опасностью токсичных химических веществ поколения Х, входящих в состав PFAS, PTFE, также известных как „вечные химикаты“? Они как раз и используются в современной посуде с антипригарным тефлоновым покрытием. Эта информационная шумиха вполне реальна и обоснована.

„Вечными“ эти химикаты назвали потому, что они не распадаются в окружающей среде и могут накапливаться в крови и органах человека. „Они связаны с онкологиями, бесплодием, повреждениями печени и щитовидки. И они в буквальном смысле повсюду — в том числе, в каплях дождя, который, возможно, прямо сейчас идет у вас за окном. Облака теперь собирают PFAS из испаряющейся влаги нашего загрязненного океана. Очень печально, конечно“, — заключает терапевт Евгений Митрюхин.

Что же такое нетоксичная посуда?

Вообще говоря, чистая посуда — это любые сковородки и кастрюли, на которых нет антипригарного покрытия, изготовленного из химических веществ PFAS.

„Самая безопасная посуда для вашего здоровья: нержавеющая и углеродистая сталь, чугун с эмалевым покрытием, вся керамическая и огнеупорная стеклянная посуда“, — утверждает Евгений.

Что нужно знать о маркировке посуды: PFAS, PTFE, PFOA и GenX

Маркетологи совершенно не зря едят свой хлеб — многие марки идут на бесконечные уловки, чтобы замаскировать состав кухонной утвари. На этикетках посуды часто можно встретить слова „без PTFE“, „без PFOA“ и „сделано без PFOA“, но не всегда можно верить этим заявлениям на слово.