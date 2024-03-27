Мука, цветы и туалетная бумага: зачем опытные кулинары хранят необычные предметы в холодильнике

Что следует отправить в холодильник перед использованием

На несколько минут перед использованием нужно засунуть в холодильник на 5-7 минут пищевую пленку. Благодаря этому трюку она перестанет слипаться и будет удобнее в применении. Однако не стоит оставлять рулон надолго — может пострадать материал.

Кухонные принадлежности из металла перед использованием также лучше отправить на четверть часа в холодильник. Приготовленные с помощью „охлажденной“ посуды блюда получатся намного вкуснее.

Цельнозерновую муку лучше всего хранить в глубине холодильника в герметически запечатанном контейнере. Это убережет ее от плесени.

Масло, семена, орехи лучше хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Так вы продлите срок службы продуктов.

Цветы на холоде дольше сохраняют свою свежесть. Потому букет к какому-то мероприятию можно купить заранее и сразу после покупки отправить его на хранение в холодильник.

Туалетная бумага в холодильнике поможет устранить любые неприятные запахи, а заодно разобраться с лишней влагой. Туалетная бумага в два счета впитает и запах, и жидкость. Главное — менять ее хотя бы раз в неделю.