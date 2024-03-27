ФОТО | Идеи от IKEA: дизайнер интерьера делится тремя простыми способами, которые сделают пасхальный стол незабываемым

Дизайнер интерьера рекомендует для гостей разложить тарелки в несколько слоев и сочетать их. На стол также можно поставить небольшой предмет весенней или пасхальной тематики, чтобы придать ему индивидуальности. Например, небольшая природная деталь, крашеное или готовое к покраске яйцо или даже забавное домашнее украшение в виде кролика.

„Золотое правило: при покупке новой посуды я рекомендую выбирать предметы, которые прослужат долгие годы. Начните с выбора качественной посуды, скатертей и стаканов, которые будут использоваться на самых разных торжествах, что создаст основу для коллекции посуды. Каждый год добавляйте в свою коллекцию несколько продуманных аксессуаров. Думайте о качестве при выборе украшений и возможности многократного использования. Натуральные цвета и материалы очень легко сочетаются с разными аксессуарами и никогда не выходят из моды“, - описал Кастро.

Он также призывает комбинировать старые тарелки, скатерти и другую посуду с новыми, поскольку такой эклектичный выбор может добавить сентиментальности, индивидуальности, а также рассказать уникальную историю семьи.

Планируя украшение пасхального стола, дизайнер интерьера рекомендует посмотреть, что у вас уже есть дома, прежде чем составлять список покупок. „Проверьте, какие тарелки, вазы или скатерти у вас уже есть, а затем соберите сервиз для пасхального стола. После этого составьте список вещей, которые вам понадобятся дополнительно и которые вы, возможно, даже сможете сделать сами. Таким образом вы избежите импульсивных покупок“, — советует дизайнер интерьера.

„Прежде всего, выберите, какой стиль вам больше по душе — более традиционный, минималистичный или более яркий и веселый. Исходя из этого, вам будет легче подготовиться к украшению. Помните, что не существует правильного способа украсить стол, и самое главное — получать удовольствие от процесса“, — сказал Педро Кастро , руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

„При подаче еды поиграйте с уже имеющейся посудой. Например, при подаче торта переверните более широкую миску вверх дном и поставьте на нее подставку для торта. Так вы оставите больше места на столе для украшений и подчеркнете десерт при сервировке“, — поделился дизайнер интерьера IKEA.

Зелень – неотъемлемый элемент пасхального стола. Это не обязательно должны быть цветы, купленные на рынке, а, например, ветка с бутонами или какая-нибудь другая веточка, которая создаст дома ощущение весны. Если вы планируете красить яйца, используйте природные элементы, чтобы сделать на яйцах цветные отпечатки.

Чтобы связать все украшения и посуду воедино, используйте текстиль: будь то скатерть или салфетки. Например, если в доме только одноцветная посуда, дизайнер интерьера рекомендует выбрать скатерть с рисунком, чтобы создать атмосферу праздника. Избегайте смешивания тарелок разных цветов, чтобы создать гармоничный и чистый вид. Если на столе стоит посуда разного стиля или цвета, ее можно сбалансировать однотонной скатертью. Иногда вместо этого может оказаться более дешевой и более соответствующей идее положить под посуду коврик для столовых приборов — это решение особенно ценится, когда за столом находятся дети, а яйца также красят.

Сосредоточьтесь на доме в целом

Как и весна, Пасха всегда ассоциируется с чистотой, порядком и новыми начинаниями. Поэтому дизайнер интерьера призывает привнести в дом новизну, свежесть и весенние краски. „Один из самых простых и доступных способов освежить интерьер — это использовать текстиль. Это могут быть яркие шторы, коврик в тон, постельное белье или подушки, сочетающиеся с другими яркими деталями в гостиной“, — предложил дизайнер интерьера IKEA.

Как сделать украшение в виде пасхального кролика?

Дизайнер интерьера также поделился практическими советами, как сделать пасхального кролика, которого можно использовать как поздравление на столе для гостей или как веселую игру для самых маленьких. „Пасха – отличное время, чтобы использовать остатки ткани. Вырежьте из ткани квадрат, например, 20х20 см. С помощью резинки для волос или нитки оберните посередине немного ваты – это будет живот кролика, вату меньшего размера, перевяжите ниткой, и у кролика будет голова. Из остальной ткани придайте форму голове кролика для ушей. Вы даже можете обернуть в нее яйцо или сладости, чтобы дети весело провели время, исследуя их“. – поделился Кастро.

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