Болезнь вязов: город намерен помочь владельцам недвижимости

«Голландская болезнь вязов – одна из самых губительных болезней деревьев в мире и, к сожалению, она начала активно распространяться в Таллинне. Чтобы разработать методы борьбы с распространением заболевания деревьев, мы созвали спецкомиссию из экспертов в области дендрологии, и по ее рекомендации в ускоренном порядке произвели вырубку растущих в городском пространстве больных деревьев, чтобы избежать заражения других деревьев, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Сейчас в сотрудничестве с Таллиннским ботаническим садом мы готовимся к вакцинации сотни ценных вязов. Также мы берем под пристальное наблюдение растущие на частных территориях деревья - разработаны методы поддержки владельцев недвижимости при вырубке деревьев и посадке новых».

С изменением постановления будет упрощен порядок вырубки деревьев, зараженных быстро распространяющимися болезнями или вредителями. Владелец недвижимости или правление квартирного товарищества должны при первой возможности уведомить Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства о необходимости вырубить зараженные деревья. При этом в ходатайстве необходимо указать количество, вид и диаметр стволов зараженных деревьев. При желании больное дерево может вырубить департамент, для этого в ходатайстве следует дать на это свое согласие. Департамент рассмотрит ходатайство и примет решение в течение трёх рабочих дней.