Болезнь вязов: город намерен помочь владельцам недвижимости
Таллиннская горуправа представила городскому собранию два проекта постановления, согласно которым упростится процесс вырубки деревьев, пострадавших от быстро распространяющихся болезней или вредителей, а также будет оказываться поддержка при посадке новых деревьев в случае вырубки зараженных деревьев на земле, принадлежащей частным лицам.
«Голландская болезнь вязов – одна из самых губительных болезней деревьев в мире и, к сожалению, она начала активно распространяться в Таллинне. Чтобы разработать методы борьбы с распространением заболевания деревьев, мы созвали спецкомиссию из экспертов в области дендрологии, и по ее рекомендации в ускоренном порядке произвели вырубку растущих в городском пространстве больных деревьев, чтобы избежать заражения других деревьев, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – Сейчас в сотрудничестве с Таллиннским ботаническим садом мы готовимся к вакцинации сотни ценных вязов. Также мы берем под пристальное наблюдение растущие на частных территориях деревья - разработаны методы поддержки владельцев недвижимости при вырубке деревьев и посадке новых».
С изменением постановления будет упрощен порядок вырубки деревьев, зараженных быстро распространяющимися болезнями или вредителями. Владелец недвижимости или правление квартирного товарищества должны при первой возможности уведомить Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства о необходимости вырубить зараженные деревья. При этом в ходатайстве необходимо указать количество, вид и диаметр стволов зараженных деревьев. При желании больное дерево может вырубить департамент, для этого в ходатайстве следует дать на это свое согласие. Департамент рассмотрит ходатайство и примет решение в течение трёх рабочих дней.
Постановление о пособии также предусматривает помощь с посадкой новых деревьев на частной территории в случае вырубки зараженных деревьев. Согласно проекту постановления, ходатайствовать о пособии для посадки деревьев могут собственники недвижимости, которая не разделена на квартирную собственность, а вырубка зараженных деревьев, которые там росли, должна быть зарегистрирована в таллиннской базе данных разрешений на вырубку. Согласно планам, в 2024 году максимальный размер пособия на один саженец и его посадку составит 200 евро, при этом размер выплаты не будет превышать 800 евро на один участок в год. Дотация не выплачивается владельцам недвижимости, разделенной на квартирную собственность - квартирные товарищества могут ходатайствовать о субсидии на посадку деревьев в рамках проекта «Зеленый двор».
Процесс выплаты пособия состоит из двух этапов: до посадки дерева предоставляется ходатайство о пособии, в котором указаны данные о расходах на посадку, затем последует решение о выплате пособия, и после посадки дерева заявитель должен будет предоставить подтверждающие расходы документы, на основании которых принимается решение о выплате пособия.
Осенью 2023 года вице-мэр Таллинна Владимир Свет созвал комиссию по борьбе с голландской болезнью вязов, чтобы проанализировать ситуацию с распространением этого заболевания в парке Кадриорг и других местах Таллинна, а также разработать меры по смягчению его последствий. В результате работы комиссии было обнаружено, что наиболее эффективными способами предотвращения распространения голландской болезни вязов – это быстрая вырубка зараженных и вакцинация здоровых деревьев. Поскольку зараженные деревья растут и на частных территориях, важно помогать владельцам недвижимости высаживать новые взамен вырубленных. Посадку необходимо поощрять, чтобы справляться с последствиями изменения климата и создавать качественную городскую среду.
В состав комиссии входили представители города и общин, а также ученые: профессор лесопатологии Эстонского университета естественных наук Рейн Дренкхан, главный дендролог Таллиннского ботанического сада Олев Абнер, преподаватель отделения арбористики Школы лесоводства Лууа Айно Мёльдер, арборист и лектор Эстонского университета естественных наук Лийна Юрисоо, представитель Общества Кадриорга Кади Кескюла, представитель Таллиннского университета и Эстонского общества охраны природы Тийна Эльвисто, директор парка Кадриорг Айн Ярве, руководитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яан Тармак, руководитель отдела озеленения и окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Кристийна Куппер, руководитель отдела городской среды управы района Кесклинн Айгар Палснер, представители Союза арбористов Эстонии и курирующий сферу окружающей среды вице-мэр Таллинна Владимир Свет. Комиссия завершила свою работу в марте 2024 года.
Постановление «Порядок выдачи пособия на компенсационную посадку деревьев» и изменение постановления «Порядок выдачи разрешений на вырубку и санитарную обрезку деревьев» нуждаются в одобрении Таллиннского городского собрания.