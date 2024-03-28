Стиральная машинка будет работать лучше: поможет небольшой трюк

Засоренный фильтр может ограничить поток воды, снизить эффективность стирки и, в некоторых случаях, стать причиной затопления дома. О том, как проверить и прочистить фильтр, пишет Wikihow.

Как очистить фильтр стиральной машины

Шаг 1. Найдите фильтр.

Обычно он расположен в нижней передней части устройства, хотя это может отличаться в зависимости от модели и марки. Часто он закрыт панелью или крышкой, которую можно открыть вручную или с помощью отвертки. Если у вас возникли проблемы с поиском фильтра, обратитесь к инструкции.

Шаг 2: Подготовьте рабочую зону.

Прежде чем приступить к открытию фильтра, поместите полотенца или контейнер под фильтр, чтобы собирать воду, которая может пролиться. Учтите, что из фильтра может вытечь значительное количество воды.

Шаг 3. Откройте фильтр.

Медленно вращайте фильтр, чтобы вся вода постепенно стекала в подготовленный вами контейнер или полотенца. Как только вода стечет, полностью снимите фильтр.

Шаг 4. Очистка фильтра.

Сняв фильтр, осмотрите его на наличие мусора, ворса, монет, пуговиц и других посторонних предметов. Очистите фильтр под проточной водой, используя мягкую щетку. Если на фильтре скопилось много грязи, вы можете замочить его на несколько минут в растворе горячей воды и уксуса или мягком чистящем средстве.

Шаг 5. Проверьте отсек фильтра.

Используйте фонарик, чтобы найти посторонние предметы или скопившиеся ворсинки внутри. При необходимости наденьте резиновые перчатки и удалите мусор, чтобы обеспечить оптимальный поток воды.

Шаг 6. Установите фильтр на место.

Убедитесь, что он плотно и надежно закручен, чтобы предотвратить утечку воды. Не затягивайте его слишком сильно, так как это может повредить его или затруднить открытие в следующий раз, когда вам понадобится его почистить.

Шаг 7. Проведите проверку.

После установки фильтра рекомендуется запустить короткий цикл стирки без одежды, чтобы убедиться, что все работает правильно и нет утечек воды. Это также поможет очистить стиральную машину от остатков мусора.

Частота очистки фильтра зависит от того, как часто вы стираете. Специалисты рекомендуют проводить процедуру раз в 2-3 месяца.