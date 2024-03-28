Не заряжайте телефон выше этого процента. Угробите батарею

Как правильно заряжать смартфон

Отметим, что в большинстве современных телефонов используются литий-ионные накопители заряда. Такие батареи рассчитаны на приблизительно тысячу циклов заряжания-разряжания, после чего их надо заменять. Именно от правильности эксплуатации зависит то, как долго будет аккумулятор держать заряд. Предоставим несколько ценных советов о том, как заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею:

В первую очередь, важно знать, как часто заряжать смартфон. Специалистами рекомендуется в течение дня делать это несколько раз: оптимально добавлять по 10-20 процентов заряда, но при этом ни в коем случае не давать накопителю энергии разряжаться полностью.

Срок жизни батареи критически зависит от того, на сколько процентов заряжать смартфон получается его владельцу. Есть четкие советы экспертов по данному вопросу. Дело в том, что если заряжать телефон до 100 процентов, то структура аккумулятора разрушится значительно быстрее положенного. Желательно держать уровень заряда мобильного устройства не ниже показателя в 20 процентов, при этом не поднимая выше 80. Если соблюдать это золотое правило, то батарея дольше вам прослужит, так как не будет такого перенапряжения, как при полной зарядке. Вот простое объяснение, почему лучше заряжать телефон до 80 процентов.

Есть еще очень важный нюанс относительно зарядки телефонов, о котором не стоит забывать. Ответ на вопрос, можно ли оставлять телефон на зарядке после 100 процентов, вполне очевиден. После полной зарядки смартфона она прекращается, но со временем он опять немного разряжается и процесс возобновляется. Из-за этого батарея будет деградировать в ускоренном режиме.