Откуда взялась советская традиция вешать ковры на стену

Сейчас при упоминании ковра на стене одни ностальгически улыбаются, другие неодобрительно качают головой, считая это безвкусицей, третьи и по сей день им радуются. Относиться к такому декору можно по-разному, но вот давайте разберемся, откуда вообще взялась эта традиция — вешать ковры на стену.

У ковра в интерьере было немало полезных функций. Далеко не всегда они сводились к эстетике, соображения были сугубо практическими.

Благодаря коврам в доме было теплее и тише: они повышали звуко- и теплоизоляцию.

Ковры разграничивали пространство: их вешали в качестве перегородок, за которыми скрывались места для хранения типа кладовок, шкафа.

Ковер был предметом статуса и роскоши! Им гордились, поэтому и вешали на самое видное место.

Они скрывали дефекты стен, отсутствие ремонта, обоев.

В восточных странах узоры на коврах непременно что-то символизировали, поэтому ковры служили своего рода талисманами и оберегами от зла и неудач.

Кто это придумал

Если рассматривать историю Востока, то вспомним кочевников и завоевателей: и те, и другие были вынуждены много передвигаться, а значит, возводить шатры. Чтобы их не продувало, тепло сохранялось, да и создавался хоть какой-то уют, шатры обвешивали шерстяными полотнами с орнаментами, защищающими от злых духов.

Позже эта привычка перешла и в дома восточных народов. На ковры вешали сабли, ружья, чучела животных, в общем, это была как доска почета: коврами и атрибутами на нем гордились и демонстрировали всем (читайте также: 5 неожиданных функций ковра в советское время).

Если вспомнить историю Запада, то тут тоже не обошлось без ковров. Еще в Х веке стены домов украшали шкурами животных, гобеленами. Целью было создать уют в помещении и сохранить в нем тепло. Позже гобелены стали расписывать для красоты.

Ну а с появлением полноценных ковров привычка вешать на стены яркие полотна расцвела. Достать персидские, иранские, турецкие ковры было большим достижением, они считались предметом роскоши.

Ковры в России