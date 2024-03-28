Откуда взялась советская традиция вешать ковры на стену(5)
Попытайтесь вспомнить дом, в котором вы жили в детстве. Представили? Наверняка в воображении всплывает вид стен, увешанных расписными коврами. Их наличие считалось признаком достатка и вкуса, пишет wday.ru.
Сейчас при упоминании ковра на стене одни ностальгически улыбаются, другие неодобрительно качают головой, считая это безвкусицей, третьи и по сей день им радуются. Относиться к такому декору можно по-разному, но вот давайте разберемся, откуда вообще взялась эта традиция — вешать ковры на стену.
У ковра в интерьере было немало полезных функций. Далеко не всегда они сводились к эстетике, соображения были сугубо практическими.
Благодаря коврам в доме было теплее и тише: они повышали звуко- и теплоизоляцию.
Ковры разграничивали пространство: их вешали в качестве перегородок, за которыми скрывались места для хранения типа кладовок, шкафа.
Ковер был предметом статуса и роскоши! Им гордились, поэтому и вешали на самое видное место.
Они скрывали дефекты стен, отсутствие ремонта, обоев.
В восточных странах узоры на коврах непременно что-то символизировали, поэтому ковры служили своего рода талисманами и оберегами от зла и неудач.
Кто это придумал
Если рассматривать историю Востока, то вспомним кочевников и завоевателей: и те, и другие были вынуждены много передвигаться, а значит, возводить шатры. Чтобы их не продувало, тепло сохранялось, да и создавался хоть какой-то уют, шатры обвешивали шерстяными полотнами с орнаментами, защищающими от злых духов.
Позже эта привычка перешла и в дома восточных народов. На ковры вешали сабли, ружья, чучела животных, в общем, это была как доска почета: коврами и атрибутами на нем гордились и демонстрировали всем (читайте также: 5 неожиданных функций ковра в советское время).
Если вспомнить историю Запада, то тут тоже не обошлось без ковров. Еще в Х веке стены домов украшали шкурами животных, гобеленами. Целью было создать уют в помещении и сохранить в нем тепло. Позже гобелены стали расписывать для красоты.
Ну а с появлением полноценных ковров привычка вешать на стены яркие полотна расцвела. Достать персидские, иранские, турецкие ковры было большим достижением, они считались предметом роскоши.
Ковры в России
В России знакомство с коврами началось во времена Петра I. Полюбились они русским людям все за те же заслуги: за тепло и красоту. Но настоящий ковровый бум пришелся на XIX век. В то время люди, живущие в достатке, обязательно хоть одну комнату обставляли в восточном стиле: с коврами, саблями и другими экзотическими атрибутами.
Так и вышло, что и во времена СССР популярность ковров никуда не делась. Правда, достать их было сложно, стоили они немало. Казалось бы, не проще ли было купить обои, стройматериалы и сделать достойную отделку дома? Но в советское время мало того, что отделочные материалы были в дефиците и стоили дорого, так и приличные обои были почти что роскошью!
К тому же бумажные обои не защищали от посторонних звуков, доносящихся из соседних квартир. А вот ковры сглаживали ситуацию с плохой шумоизоляцией в многоэтажках.
Именно за это ковер так сильно полюбился советским гражданам. Если уж его удавалось раздобыть, то однозначно его не прятали в шкафах, а вешали на самые видные места — на стены! А после передавали по наследству, как ценность.