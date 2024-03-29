ВИДЕО | Не просто ручка: секретная функция отверстия в доске для нарезания

Разделочная доска – неотъемлемый атрибут любой кухни. Ее используют для нарезки, измельчения и других кулинарных манипуляций. Но задумывались ли вы, для чего на ней есть отверстие? Большинство людей считают, что он служит ручкой для подвешивания или переноски доски. И это действительно так, однако это не единственная функция этого скромного отверстия, пишет Telegraf.