ВИДЕО | Не просто ручка: секретная функция отверстия в доске для нарезания
Разделочная доска – неотъемлемый атрибут любой кухни. Ее используют для нарезки, измельчения и других кулинарных манипуляций. Но задумывались ли вы, для чего на ней есть отверстие? Большинство людей считают, что он служит ручкой для подвешивания или переноски доски. И это действительно так, однако это не единственная функция этого скромного отверстия, пишет Telegraf.
Секретная функция, которая облегчит вам жизнь
Благодаря отверстию вы можете легко перемещать нарезанные продукты в миску или кастрюлю. Просто наклоните доску и овощи, фрукты, мясо или другие составляющие аккуратно съедут через отверстие, не разбрасываясь по столу, информирует портал tsn.ua.
Преимущества этого метода:
Экономия времени. Не нужно тратить время на то, чтобы собирать разбросанные продукты.
Чистота. Никаких крошек и кусочков на столе.
Удобство. Не следует использовать дополнительные инструменты, такие как лопатки или ложки.
Безопасно ли это?
Да, этот метод абсолютно безопасен, если вы соблюдаете правила техники безопасности. Не наклоняйте доску слишком резко, чтобы не пораниться.
Некоторые пользователи сети скептически относятся к этому лайфхаку, но попробовать его стоит. Возможно, это значительно облегчит процесс приготовления пищи.
Вот несколько дополнительных советов по использованию отверстия в разделочной доске:
Вы можете использовать его для слива жидкости из нарезанных овощей или фруктов.
С помощью проема можно удобно перемещать мелкие продукты, такие как ягоды или орехи.
Если вы используете доску для нарезки теста, через отверстие можно высыпать излишки муки.
Разделочная доска – это не просто кухонный инструмент, но и ваш помощник. Используйте все возможности, чтобы сделать процесс приготовления пищи еще более приятным!