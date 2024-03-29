Раскрыта смертельная угроза средств, которые есть в каждом доме

Сообщается, что профессора проверили больше 1800 порошков, капсул, гелей, растворов, продающихся в местных магазинах, и выяснили, что почти 20% бытовой химии, которая есть у каждого второго человека дома, смертоносна для клеток мозга и центральной нервной системы.

Также ученые выявили связь между ядами и различными аутоиммунными, неврологическими и психическими заболеваниями.

Профессор Пол Тесар заявил, что есть как минимум 10 болезней, среди которых рассеянный склероз и аутизм. Первым больше всего рискуют заболеть взрослые, а вторыми — дети, так как химикаты жестче влияют на их нервные клетки, а также развивающийся головной мозг.