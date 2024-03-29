И есть, и любоваться: как вырастить у себя в саду и на балконе земляничный физалис и для чего он вам пригодится

Садовые растения принято делить на два типа – съедобные и декоративные. Однако в садах встречаются и те, что сочетают в себе отличную декоративность и приятный вкус. Например, земляничный физалис, родственник физалиса обыкновенного (китайского фонарика или еврейской вишни), который мы часто видим и используем сами в качестве элемента декора. Так вот, на земляничный физалис можно не только любоваться, но и есть, пишет Delfi Dom&Sad.