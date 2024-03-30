Теплую или холодную: какую воду лучше наливать в чайник

Какую воду заливать в электрочайник

Дать общий ответ о том, какой вариант является более энергоемким и, следовательно, более экономичным, невозможно. Все зависит от конкретного примера.

В большинстве случаев холодная вода предпочтительнее, так как все равно на нагрев воды в бойлере тратится электроэнергия. К тому же для того, чтобы из крана пошла горячая вода, требуется некоторое время сливать ее. Спущенная из крана холодная вода будет потрачена зря и экономии не выйдет.

Если же вы хотите снизить энергопотребление, важно заливать в чайник столько воды, сколько выпьете за один раз. Каждая неиспользованная капля приводит к дополнительному потреблению энергии, и поэтому большое преимущество чайника (эффективный нагрев небольшого количества воды) быстро теряется.

Также нужно учесть, что накипь значительно снижает энергоэффективность устройства. Вот почему вдвойне желательно регулярно очищать чайник от накипи.

Есть смысл заливать в чайник теплую воду, если есть способ предварительно нагреть без каких-либо дополнительных усилий и затрат. Например, в доме установлены солнечные батареи. В этом случае на самом деле более энергоэффективно использовать теплую воду.