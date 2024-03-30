Типичные ошибки при выращивании томатов (по словам коллекционеров, съевших на этом не один помидор)

Как объясняет коллекционер томатов Янис Андерсонс, все начинается с семян. Другими словами, многое зависит от того, собрали ли вы семена сами или купили их в магазине или у коллекционера: "Проще говоря — известен источник или нет. В случае с неизвестными семенами мы не знаем, каковы были условия хранения, окружающая среда, сколько лет семенам на самом деле. У меня бывало (не с семенами томатов, а с другими), что я их покупаю, а потом все непонятно — некоторые прорастают, некоторые не прорастают вообще, некоторые прорастают плохо. Семена томатов годны для посева до пяти лет, если они не были высушены на радиаторах или где-то еще. Лучше всего, если они лежали в холодильнике — тогда проблем не будет".