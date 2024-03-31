ЭКСПЕРТ | Как подготовить гриль к новому сезону

Мишел Ояранд сказал, что грили обычно держат зимой на улице или в сарае, где к весне под действие влаги в них образуется плесень. „Понятно, что зима всегда наступает неожиданно, и с осени в гриле остается зола, а она очень хорошо впитывает влагу. Керамические грили действительно требуют совсем небольшого ухода и могут всю зиму стоять накрытыми во дворе, но они при этом еще и воздухонепроницаемы, а это значит, что внутри создаются особенно благоприятные условия для плесени. Поэтому, если предполагается, что грилем долго не будут пользоваться, надо проследить, чтобы воздухозаборные отверстия были открыты и внутреннее пространство не становилась затхлым“, – сказал Ояранд.

„В зависимости от интенсивности использования, керамический гриль, т. е. гриль камадо, следует тщательно очищать один или два раза в год. Уход прост, поскольку керамический гриль в значительной степени самоочищается. Весной для начала надо просто вынуть старый уголь и золу, нагреть гриль, обжечь решетки жаром и окончательно очистить их щеткой для гриля. В продаже есть также специальные наборы для чистки, средства для снятия жира и кремы для керамики, с помощью которых можно придать поверхностям особый блеск. Чугунные решетки и сковороды следует регулярно смазывать маслом, иначе они заржавеют. После такой более основательной чистки гриль, независимо от типа, можно каждый раз после использования нагревать, закрывать крышку и дать ему прогореть до чистоты в течение 5-10 минут“, – добавил Ояранд.