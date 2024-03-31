ЭКСПЕРТ | Как подготовить гриль к новому сезону
По словам Мишеля Ояранда, специалиста Grillikeskus, одного из крупнейших производителей и продавцов грилей в Эстонии, как керамические, угольные, так и газовые грили требуют более тщательного ухода после того, как они простояли всю зиму без дела, и этот уход люди могут обеспечить им у себя дома. Если гриль не получает должного ухода, это сокращает срок его службы и может стать причиной пожара.
Мишел Ояранд сказал, что грили обычно держат зимой на улице или в сарае, где к весне под действие влаги в них образуется плесень. „Понятно, что зима всегда наступает неожиданно, и с осени в гриле остается зола, а она очень хорошо впитывает влагу. Керамические грили действительно требуют совсем небольшого ухода и могут всю зиму стоять накрытыми во дворе, но они при этом еще и воздухонепроницаемы, а это значит, что внутри создаются особенно благоприятные условия для плесени. Поэтому, если предполагается, что грилем долго не будут пользоваться, надо проследить, чтобы воздухозаборные отверстия были открыты и внутреннее пространство не становилась затхлым“, – сказал Ояранд.
„В зависимости от интенсивности использования, керамический гриль, т. е. гриль камадо, следует тщательно очищать один или два раза в год. Уход прост, поскольку керамический гриль в значительной степени самоочищается. Весной для начала надо просто вынуть старый уголь и золу, нагреть гриль, обжечь решетки жаром и окончательно очистить их щеткой для гриля. В продаже есть также специальные наборы для чистки, средства для снятия жира и кремы для керамики, с помощью которых можно придать поверхностям особый блеск. Чугунные решетки и сковороды следует регулярно смазывать маслом, иначе они заржавеют. После такой более основательной чистки гриль, независимо от типа, можно каждый раз после использования нагревать, закрывать крышку и дать ему прогореть до чистоты в течение 5-10 минут“, – добавил Ояранд.
По словам специалиста Grillikeskus, весной следует также проверить общее состояние гриля. „Керамические грили служат десятилетиями, по сути, единственные расходные детали, которые подвергаются сильному нагреву и механическим повреждениям, в силу чего со временем могут нуждаться в замене, — это керамические дефлекторные камни. Если в какой-либо из каменных плиток есть видимая трещина или повреждение, деталь следует заменить. На керамическом гриле иногда возникают механические повреждения и повреждения лакокрасочного покрытия, поврежденные участки следует покрыть специальной краской или лаком. Такой набор прилагается к некоторым грилям уже при покупке“, — добавил Ояранд.
„Есть одно важное отличие при чистке газовых, угольных и керамических грилей — керамический гриль нельзя чистить проволочной щеткой, которая повреждает поверхность. Для этого следует использовать специальную чистящую губку. Также не рекомендуется использовать для чистки грилей средства для духовки, поскольку они слишком агрессивны и могут повредить другие части гриля“, — сказал Ояранд.
„В случае газового гриля, не реже одного раза в год следует осторожно, но тщательно очищать горелки от жира и грязи с помощью гвоздя, спички или тонкого сверла, это продлит срок их службы. Если при зажигании пламя газового гриля имеет желтый цвет, это признак попадания грязи на горелку. Также следует проверить состояние шлангов и соединений газового гриля, которые зимой могут стать хрупкими из-за холода и влаги, в этом случае весной их необходимо заменить“, — добавил Ояранд.
Гриль, которому не обеспечивался уход, может быть опасен
По словам Мишеля Ояранда, в процессе эксплуатации на дне гриля скапливается грязь (жир, зола и сажа), которая может загореться, если гриль не чистить в течение длительного времени, и, таким образом, возникает опасность пожара. „В случае с газовым грилем, особенно тщательно следует очищать пятна на конфорках, куда капает много жира, который может загореться“, — предложил Ояранд.
„На керамические грили предоставляется гарантия десять лет или даже пожизненная, однако они уязвимы к падениям и механическим повреждениям. Летом к нам часто обращаются люди, которые забыли заблокировать колеса гриля, из-за чего он самопроизвольно покатился при сильном ветре, упал с террасы и получил серьезные повреждения“, – предостерег Ояранд.