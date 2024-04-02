Мало кто знает: что нельзя греть в микроволновке(1)
Микроволновка – незаменимый помощник на кухне, но важно помнить, что она не универсальна. Некоторые блюда после воздействия микроволн теряют полезные свойства, становятся невкусными, пишет Telegraf со ссылкой на Pixelinform.
Кофе
Холодный кофе любят не все, ведь при низкой температуре его кислотность становится выше, а вкус хуже. Однако разогревать кофе в микроволновке – не самая лучшая идея. Она потеряет аромат, а вкус станет тусклым.
Яйца
Известный миф о том, что целые яйца взрываются в микроволновке, имеет под собой реальные основания. При нагревании пар из скорлупы никуда не происходит, что может привести к взрыву во время разогрева или чистки.
Рыба
Готовая рыба после разогрева в микроволновке становится сухой и неприятной по вкусу. Кроме того, она выделяет не самый приятный запах. Это же касается и морепродуктов – все они лучше переживут разогрев на сковороде или в духовке.
Пластик
Об этом мало кто думает всякий раз, когда греет пищу, и многие контейнеры для хранения пищи не предназначены для использования в микроволновке. При нагреве пластик может выделять вредные вещества, которые попадут в пищу.
Помните об этих простых правилах, чтобы сохранить здоровье и наслаждаться вкусной едой.