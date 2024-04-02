Мало кто знает: что нельзя греть в микроволновке

Кофе

Холодный кофе любят не все, ведь при низкой температуре его кислотность становится выше, а вкус хуже. Однако разогревать кофе в микроволновке – не самая лучшая идея. Она потеряет аромат, а вкус станет тусклым.

Яйца

Известный миф о том, что целые яйца взрываются в микроволновке, имеет под собой реальные основания. При нагревании пар из скорлупы никуда не происходит, что может привести к взрыву во время разогрева или чистки.

Рыба

Готовая рыба после разогрева в микроволновке становится сухой и неприятной по вкусу. Кроме того, она выделяет не самый приятный запах. Это же касается и морепродуктов – все они лучше переживут разогрев на сковороде или в духовке.

Пластик

Об этом мало кто думает всякий раз, когда греет пищу, и многие контейнеры для хранения пищи не предназначены для использования в микроволновке. При нагреве пластик может выделять вредные вещества, которые попадут в пищу.

Помните об этих простых правилах, чтобы сохранить здоровье и наслаждаться вкусной едой.