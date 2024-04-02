Пять креативных способов преобразить интерьер без лишних усилий

Коллаж из фотографий

Наверняка, у вас дома найдется пустая стена, на которой нет картин и других аксессуаров. Тогда пришло время ее задействовать. Отберите из семейного альбома самые красивые фотографии и развесьте их там. Можно купить для этого рамку или просто прицепить их булавками, поместить на ленту, как вам подскажет фантазия.

Держатель для книг и журналов

Если дома много литературы, и она валяется в хаотичном порядке, пора приобрести держатель. Он придаст интерьеру особую изюминку. Стоит этот аксессуар совсем недорого, а смотрится приятно.

Фон для радиаторов

Даже совершенно новые и красивые батареи дома не всегда выглядят стильно. Многие дизайнеры предлагают скрывать их за деревянными панелями, которые можно перекрасить в любой цвет, подходящий под интерьер.

Из стеллажа в диван

Обычный стеллаж с открытыми полками также можно креативно видоизменить. Достаточно положить сверху специальную подушку, а внутрь поставить тряпичные ящики-корзинки. И вид станет совсем другим, и функционал предмета мебели значительно расширится.

Качели-гамак

Если вы давно мечтаете сделать дома островок для релакса, стоит приобрести качели-гамак. Главное — выбирать изделие из прочных материалов и не прогадать с местом для их размещения. Лучше всего расположить их у окна. Так можно будет наслаждаться видом и заниматься делами или просто читать книгу.