Дизайн и интерьер
03.05.2024, 20:56

Весенний тюнинг дома. Как обновить обстановку, не затевая глобальный ремонт?

 
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Весной, когда все вокруг расцветает, душа тоже требует перемен. Так что самое время заняться домом, уверен журнал JANA Luxury!

Насколько масштабными будут перемены, зависит, конечно, от бюджета и фронта работ. Например, покраска стен и поклейка обоев сами по себе просты и не отнимут много времени, а вот подготовка займет существенно больше времени, и именно от нее в большой степени зависит результат.

Я, можно сказать, помешана на ремонте. Бывало так, что возвратившись вечером домой, моя семья в очередной раз обнаруживала, что в квартире изменена планировка, стены совершенно другого цвета и не найти вещи на привычных местах. От таких неожиданных изменений не все, конечно, приходят в восторг.

Так что если вы собираетесь поменять гардины или декоративные подушки, созывать по этому поводу совет не обязательно, но вот более серьезные изменения все же советую предварительно обсудить. Кроме того...

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RusDelfi
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