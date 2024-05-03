Весенний тюнинг дома. Как обновить обстановку, не затевая глобальный ремонт?

Насколько масштабными будут перемены, зависит, конечно, от бюджета и фронта работ. Например, покраска стен и поклейка обоев сами по себе просты и не отнимут много времени, а вот подготовка займет существенно больше времени, и именно от нее в большой степени зависит результат.

Я, можно сказать, помешана на ремонте. Бывало так, что возвратившись вечером домой, моя семья в очередной раз обнаруживала, что в квартире изменена планировка, стены совершенно другого цвета и не найти вещи на привычных местах. От таких неожиданных изменений не все, конечно, приходят в восторг.

Так что если вы собираетесь поменять гардины или декоративные подушки, созывать по этому поводу совет не обязательно, но вот более серьезные изменения все же советую предварительно обсудить. Кроме того...