Мебельный рынок Эстонии переживает непростые времена

С апреля эстонский рынок покинули два финских мебельных магазина Sotka и Asko. У одного из крупнейших мебельных магазинов Aatrium Sisustuskaubamaja оборот в прошлом году оборот сократился более чем на миллион евро. Коммерческий убыток компании составил полмиллиона евро, передает „Актуальная камера“.

Представляющая бренд Home4you компания Evelekt сейчас занимает по обороту второе после IKEA место, тем не менее и здесь завершили прошлый год с небольшим убытком. По словам владельца компании Юри Зоова, доходы снизились у большинства компаний, торгующих мебелью и атрибутами для дома.