ВИДЕО | Не уксусом и не содой: простой способ убрать неприятный запах из стиральной машинки

Стиральная машина, как и другая бытовая техника, нуждается в периодической чистке. Есть несколько эффективных способов сделать это. Часто используются натуральные чистящие средства, такие как пищевая сода или уксус. Они действительно делают технику чище и устраняют неприятные запахи, пишет Telegraf.