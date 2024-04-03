ВИДЕО | Не уксусом и не содой: простой способ убрать неприятный запах из стиральной машинки(8)
Стиральная машина, как и другая бытовая техника, нуждается в периодической чистке. Есть несколько эффективных способов сделать это. Часто используются натуральные чистящие средства, такие как пищевая сода или уксус. Они действительно делают технику чище и устраняют неприятные запахи, пишет Telegraf.
Но есть еще одно домашнее средство, которое справится с задачей не менее эффективно. Методом избавления от неприятного запаха в машинке поделилась в Instagram блогер @basia.mikaa.
Как удалить неприятный запах из стиральной машины
Этот лайфхак легко повторить.
Для начала необходимо протереть барбан, уплотнители и дверцу машинки влажной тряпкой и средством для мытья посуды.
Затем необходимо высыпать в барабан пачку лимонной кислоты и разрыхлитель. Лимонная кислота помогает растворять известковый налет, борется с бактериями и устраняет неприятные запахи. Разрыхлитель прекрасно очистит барабан стиральной машины от накопившейся грязи.
Включите стиральную машину на 90 градусов. Если у вас старая модель стиральной машины, используйте этот метод при температуре 60 градусов.
Благодаря этим доступным средствам машинка не будет издавать неприятных запахов.