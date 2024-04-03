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03.04.2024, 17:01

ВИДЕО | Не уксусом и не содой: простой способ убрать неприятный запах из стиральной машинки

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

Стиральная машина, как и другая бытовая техника, нуждается в периодической чистке. Есть несколько эффективных способов сделать это. Часто используются натуральные чистящие средства, такие как пищевая сода или уксус. Они действительно делают технику чище и устраняют неприятные запахи, пишет Telegraf.

Но есть еще одно домашнее средство, которое справится с задачей не менее эффективно. Методом избавления от неприятного запаха в машинке поделилась в Instagram блогер @basia.mikaa.

Как удалить неприятный запах из стиральной машины

Этот лайфхак легко повторить.

  1. Для начала необходимо протереть барбан, уплотнители и дверцу машинки влажной тряпкой и средством для мытья посуды.

  2. Затем необходимо высыпать в барабан пачку лимонной кислоты и разрыхлитель. Лимонная кислота помогает растворять известковый налет, борется с бактериями и устраняет неприятные запахи. Разрыхлитель прекрасно очистит барабан стиральной машины от накопившейся грязи.

  3. Включите стиральную машину на 90 градусов. Если у вас старая модель стиральной машины, используйте этот метод при температуре 60 градусов.

Благодаря этим доступным средствам машинка не будет издавать неприятных запахов.

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RusDelfi
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