Balteco – дизайн и качество вне времени
Более чем 30-летний опыт Balteco и постоянные инновации гарантируют высокое качество и функциональность оборудования для ванных комнат. „Дизайн-менеджмент, внедренный в компании много лет назад, и накопленные за долгое время знания позволяют нам создавать продукцию мирового уровня“, – говорит директор по маркетингу Balteco Мерье Сумберг.
Какая продукция Balteco в последнее время особенно успешна?
Хотя мы успешно производим и продаем акриловые ванны, массажные ванны, мебель для ванных комнат и душевое оборудование, в последние годы мы добились большого успеха в продвижении ванн и раковин Xonyx solid surface. По отзывам многих клиентов и зарубежных дистрибьюторов о каменных ваннах Xonyx solid surface, они выглядят фантастически, но что особенно ценно, так это то, что они очень удобны, легко чистятся и служат долгие годы. Благодаря описанным преимуществам ванны Xonyx от Balteco уже можно встретить по всей Европе, в Австралии и США.
Благодаря особым свойствам Xonyx solid surface, помимо домашних интерьеров продукция из этого материала используется также в гостиницах, где особенно важно, чтобы оборудование было просто чистить и оно было долговечным.
В последнее время большой популярностью стали пользоваться также столешницы Xonyx со встроенной раковиной, разных размеров: покупатель может выбрать столешницу Xonyx solid surface подходящей для себя длины для ванной комнаты, туалета, хозяйственного помещения или сауны. Мы изготовим столешницу со встроенной раковинной с блестящей сатиновой поверхностью согласно чертежам клиента, без видимых стыков, обеспечив однородную блестящую сатиновую отделку всех поверхностей.
Продукцию Balteco выбирают клиенты, разбирающиеся в дизайне и ценящие более высокое качество.
Создание ванн и столешниц со встроенной раковиной solid surface основано на разработке смеси solid surface с уникальным составом и постоянном совершенствовании этого материала на протяжении многих лет командой разработчиков и производственных специалистов Balteco. Ванны и раковины отвердевают согласно специальной технологии SPS (Slow Polymerization System), которая обеспечивает наилучший результат. Кроме того, изготавливая ванны, мы используем двухслойную конструкцию, при которой внутренняя и внешняя части ванны соединяются в монолитный корпус без видимых стыков. Так мы и создаем очень красивые и эффектные ванны, которые практичны и удобны. Используемый сейчас в производстве материал Xonyx solid surface является и зарегистрированной торговой маркой.
Успешно идет и создание новых серий мебели для ванных комнат, и мы нашли много новых клиентов как на внутреннем рынке, так и в других странах.
Кроме того, продолжаем предлагать лучшие массажные ванны с первоклассной фурнитурой, надежным оборудованием и удобными системами управления.
Для кого предназначена продукция Balteco?
Мы уверены, что продукция Balteco нравится клиентам, разбирающимся в дизайне и ценящим более высокое качество. Ассортимент продукции Balteco широк, и мы помогаем семьям, которые ремонтируют свое жилье, строят свой новый дом, а также тем, кто покупает старый дом или квартиру, где нужно обновить интерьер. Наша сеть партнеров широка: архитекторы/архитекторы интерьеров, дизайнеры интерьеров, застройщики, строители и, конечно же, дистрибьюторы в Эстонии и других странах мира. Balteco производит необходимые предметы интерьера, такие как ванны, душевую продукцию, мебель для ванных комнат, раковины – они нужны в каждом доме.
Какая продукция Balteco становилась хитами?
Хитом первых лет, безусловно, были гидромассажные ванны (в просторечии джакузи) – они были очень популярны в 1990-е годы. В то время считалось, что тот, у кого есть массажная ванна, успешен. На самом деле, помимо эффектного внешнего вида, массажные ванны обеспечивают много пользы: оздоравливающее действие гидромассажа было научно доказано десятилетия назад. По этой же причине гидромассажные ванны популярны и сейчас. Конечно, сегодня клиент не думает о статусности гидромассажной ванны, как это было 90-е годы, а ценит ее как расслабляющее, полезное для здоровья устройство, которым удобно приватно пользоваться дома. В конце напряженного дня расслабиться в гидромассажной ванне гораздо полезнее, чем злоупотреблять алкоголем или едой..
Первая ванна Xonyx solid surface – Pao тоже стала знаковой и задним числом можно сказать, что она стала началом новой, очень важной эры для Balteco. Дизайн ванны Pao был разработан легендарным эстонским дизайнером Матти Ыунапуу. Длинный каталог ванн родился в результате сотрудничества руководителя по дизайну Айвара Хабакукка и команды разработчиков, и сегодня выбор действительно обширен. Айвар руководил процессом проектирования по принципу „лучше меньше, да лучше“. Целью дизайна было создание архетипических ванн с вневременным лаконичным дизайном, которые функциональны и эффектны сейчас и с точки зрения функциональности и дизайна должны быть актуальны и через 10 или 15 лет. Конечно, у каждой продукции свой срок службы, и в какой-то момент выйдут новинки, но ванна, установленная в ванной комнате сегодня, должна прослужить долгие годы.
Что особенно привлекательно характеризует продукцию Balteco 2024 года?
Мебель для ванной комнаты Balteco можно заказать в двенадцати различных цветах, и одной из самых важных новостей этой весны является обновление цветовой гаммы. Ассортимент мебели для ванных комнат пополнился современной отделкой в полоску Forma Stripe и системой шкафов без ручек Flo.
Только что вышла на рынок совершенно новая серия столешниц со встроенной раковиной. Говорить о новостях, касающихся собственно ванн, пока рановато, но они тоже вскоре появятся на рынке!
Как тренд на экономичность и экологичность влияет на тенденции в оформлении ванных комнат?
Выбор клиентов сейчас более продуман и основан на функциональных потребностях и ожидании высокого качества и долговечности продукции.
Слишком активно следовать трендам нет смысла, ведь ванную комнату обустраивают на 10–15 лет.
Если в прежние годы предпочитали угловые или каплевидные ванны, то теперь больше выбирают удлиненные ванны, которые более эргономичны и экономят пространство и воду.
Безусловно, важным аргументом при продаже изделий Xonyx solid surface является тот факт, что они очень хорошо чистятся, а также свойство их шелковистой матовой поверхности скрывать мелкие загрязнения. Расход времени и воды снижается, и чистящих средств тоже требуется меньше.
Какой совет вы дадите тем владельцам домов, которые планируют обновить или отремонтировать свою ванную комнату?
Тренды в ванных комнатах постоянно меняются, но на протяжении многих лет продукция для ванных комнат неизменно остается классически белой: белый цвет является символом чистоты и гигиены. Белую поверхность сантехники можно дополнить, обыграв как с помощью внешней отделкой, так и с помощью отделки помещения. Слишком активно следовать трендам нет смысла, ведь ванную комнату обустраивают на 10-15 лет. На тренды отделки ванных комнат значительное влияние оказывают тренды отделки кухонь, поэтому то, что в данный момент актуально на кухнях, в той или иной форме перейдет и в ванные комнаты.
При оформлении ванной обязательно стоит помнить, что ванная комната – это место, где вы расслабляетесь, принимаете ванну или душ, и чем меньше ванная комната, тем больше ощущения простора придают ей светлые тона. Добавить акцентов и индивидуальности можно с помощью внешней отделки сантехники – ванны Xonyx с окрашенной внешней поверхностью очень популярны именно при создании индивидуальной ванной комнаты. Оригинальная ванная комната, оформленная по вашему вкусу, безусловно, является неотъемлемой частью дома со своей душой. Архитектура и дизайн интерьера в Эстонии развивается на протяжении многих лет, и если вы хотите добиться очень хорошего результата, определенно стоит воспользоваться услугами профессионалов.