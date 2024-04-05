Balteco – дизайн и качество вне времени

Создание ванн и столешниц со встроенной раковиной solid surface основано на разработке смеси solid surface с уникальным составом и постоянном совершенствовании этого материала на протяжении многих лет командой разработчиков и производственных специалистов Balteco . Ванны и раковины отвердевают согласно специальной технологии SPS (Slow Polymerization System), которая обеспечивает наилучший результат. Кроме того, изготавливая ванны, мы используем двухслойную конструкцию, при которой внутренняя и внешняя части ванны соединяются в монолитный корпус без видимых стыков. Так мы и создаем очень красивые и эффектные ванны, которые практичны и удобны. Используемый сейчас в производстве материал Xonyx solid surface является и зарегистрированной торговой маркой.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться также столешницы Xonyx со встроенной раковиной , разных размеров: покупатель может выбрать столешницу Xonyx solid surface подходящей для себя длины для ванной комнаты, туалета, хозяйственного помещения или сауны. Мы изготовим столешницу со встроенной раковинной с блестящей сатиновой поверхностью согласно чертежам клиента, без видимых стыков, обеспечив однородную блестящую сатиновую отделку всех поверхностей.

Благодаря особым свойствам Xonyx solid surface, помимо домашних интерьеров продукция из этого материала используется также в гостиницах, где особенно важно, чтобы оборудование было просто чистить и оно было долговечным.

Хотя мы успешно производим и продаем акриловые ванны , массажные ванны, мебель для ванных комнат и душевое оборудование, в последние годы мы добились большого успеха в продвижении ванн и раковин Xonyx solid surface. По отзывам многих клиентов и зарубежных дистрибьюторов о каменных ваннах Xonyx solid surface, они выглядят фантастически, но что особенно ценно, так это то, что они очень удобны, легко чистятся и служат долгие годы. Благодаря описанным преимуществам ванны Xonyx от Balteco уже можно встретить по всей Европе, в Австралии и США.

Какая продукция Balteco в последнее время особенно успешна?

Первая ванна Xonyx solid surface – Pao тоже стала знаковой и задним числом можно сказать, что она стала началом новой, очень важной эры для Balteco. Дизайн ванны Pao был разработан легендарным эстонским дизайнером Матти Ыунапуу . Длинный каталог ванн родился в результате сотрудничества руководителя по дизайну Айвара Хабакукка и команды разработчиков, и сегодня выбор действительно обширен. Айвар руководил процессом проектирования по принципу „лучше меньше, да лучше“. Целью дизайна было создание архетипических ванн с вневременным лаконичным дизайном, которые функциональны и эффектны сейчас и с точки зрения функциональности и дизайна должны быть актуальны и через 10 или 15 лет. Конечно, у каждой продукции свой срок службы, и в какой-то момент выйдут новинки, но ванна, установленная в ванной комнате сегодня, должна прослужить долгие годы.

Хитом первых лет, безусловно, были гидромассажные ванны (в просторечии джакузи) – они были очень популярны в 1990-е годы. В то время считалось, что тот, у кого есть массажная ванна, успешен. На самом деле, помимо эффектного внешнего вида, массажные ванны обеспечивают много пользы: оздоравливающее действие гидромассажа было научно доказано десятилетия назад. По этой же причине гидромассажные ванны популярны и сейчас. Конечно, сегодня клиент не думает о статусности гидромассажной ванны, как это было 90-е годы, а ценит ее как расслабляющее, полезное для здоровья устройство, которым удобно приватно пользоваться дома. В конце напряженного дня расслабиться в гидромассажной ванне гораздо полезнее, чем злоупотреблять алкоголем или едой..

Мы уверены, что продукция Balteco нравится клиентам, разбирающимся в дизайне и ценящим более высокое качество. Ассортимент продукции Balteco широк, и мы помогаем семьям, которые ремонтируют свое жилье, строят свой новый дом, а также тем, кто покупает старый дом или квартиру, где нужно обновить интерьер. Наша сеть партнеров широка: архитекторы/архитекторы интерьеров, дизайнеры интерьеров, застройщики, строители и, конечно же, дистрибьюторы в Эстонии и других странах мира. Balteco производит необходимые предметы интерьера, такие как ванны, душевую продукцию , мебель для ванных комнат, раковины – они нужны в каждом доме.

Кроме того, продолжаем предлагать лучшие массажные ванны с первоклассной фурнитурой, надежным оборудованием и удобными системами управления.

Успешно идет и создание новых серий мебели для ванных комнат, и мы нашли много новых клиентов как на внутреннем рынке, так и в других странах.

Что особенно привлекательно характеризует продукцию Balteco 2024 года?

Мебель для ванной комнаты Balteco можно заказать в двенадцати различных цветах, и одной из самых важных новостей этой весны является обновление цветовой гаммы. Ассортимент мебели для ванных комнат пополнился современной отделкой в полоску Forma Stripe и системой шкафов без ручек Flo.

Только что вышла на рынок совершенно новая серия столешниц со встроенной раковиной. Говорить о новостях, касающихся собственно ванн, пока рановато, но они тоже вскоре появятся на рынке!

Как тренд на экономичность и экологичность влияет на тенденции в оформлении ванных комнат?

Выбор клиентов сейчас более продуман и основан на функциональных потребностях и ожидании высокого качества и долговечности продукции.

Слишком активно следовать трендам нет смысла, ведь ванную комнату обустраивают на 10–15 лет.

Если в прежние годы предпочитали угловые или каплевидные ванны, то теперь больше выбирают удлиненные ванны, которые более эргономичны и экономят пространство и воду.

Безусловно, важным аргументом при продаже изделий Xonyx solid surface является тот факт, что они очень хорошо чистятся, а также свойство их шелковистой матовой поверхности скрывать мелкие загрязнения. Расход времени и воды снижается, и чистящих средств тоже требуется меньше.

Какой совет вы дадите тем владельцам домов, которые планируют обновить или отремонтировать свою ванную комнату?

Тренды в ванных комнатах постоянно меняются, но на протяжении многих лет продукция для ванных комнат неизменно остается классически белой: белый цвет является символом чистоты и гигиены. Белую поверхность сантехники можно дополнить, обыграв как с помощью внешней отделкой, так и с помощью отделки помещения. Слишком активно следовать трендам нет смысла, ведь ванную комнату обустраивают на 10-15 лет. На тренды отделки ванных комнат значительное влияние оказывают тренды отделки кухонь, поэтому то, что в данный момент актуально на кухнях, в той или иной форме перейдет и в ванные комнаты.

При оформлении ванной обязательно стоит помнить, что ванная комната – это место, где вы расслабляетесь, принимаете ванну или душ, и чем меньше ванная комната, тем больше ощущения простора придают ей светлые тона. Добавить акцентов и индивидуальности можно с помощью внешней отделки сантехники – ванны Xonyx с окрашенной внешней поверхностью очень популярны именно при создании индивидуальной ванной комнаты. Оригинальная ванная комната, оформленная по вашему вкусу, безусловно, является неотъемлемой частью дома со своей душой. Архитектура и дизайн интерьера в Эстонии развивается на протяжении многих лет, и если вы хотите добиться очень хорошего результата, определенно стоит воспользоваться услугами профессионалов.

Balteco имеет два представительских салона: в Таллинне на Мустамяэ теэ, 44 и в Тарту в Sisustus E-Kaubamaja. Продукцию Balteco Vannituba предлагают лучшие дистрибьюторы сантехники: Feb, Espak, Decora, Tetko, Ehituse ABC и многие другие. Balteco создает дизайн, разрабатывает и производит высококачественную продукцию для ванных комнат: каменные ванны Xonyx solid surface, мебель для ванных комнат, столешницы со встроенной раковиной по специальному заказу, акриловые ванны, гидромассажные ванны, душевые уголки, паровые сауны и мини-бассейны. У Balteco более миллиона довольных пользователей по всему миру. Подробности: balteco.com