Это нужно срочно убрать: что нельзя хранить на подоконнике

Из-за нехватки свободного места на подоконнике, как и на балконе, часто оказываются предметы, которые там быть не должны. Иногда там хранят косметику и даже электронику. Но с этим нужно быть осторожным. И не только из-за того, что предметы могут прийти в негодность. Некоторые могут даже представлять опасность, пишет Telegraf со ссылкой на Homes and gardens.