Это нужно срочно убрать: что нельзя хранить на подоконнике
Из-за нехватки свободного места на подоконнике, как и на балконе, часто оказываются предметы, которые там быть не должны. Иногда там хранят косметику и даже электронику. Но с этим нужно быть осторожным. И не только из-за того, что предметы могут прийти в негодность. Некоторые могут даже представлять опасность, пишет Telegraf со ссылкой на Homes and gardens.
Что нельзя хранить на подоконнике
Есть целый список вещей, которые не следует хранить на подоконнике. Прежде всего, это электронное оборудование, оснащенное аккумуляторами. Солнечные лучи, падающие на эти устройства, могут нагреть находящиеся внутри них аккумуляторы. В крайних случаях это сопряжено с риском возгорания и взрыва.
Любые аэрозольные косметические средства, такие как дезодоранты или лаки для волос, также следует убрать с подоконника. Повышение температуры, вызванное воздействием солнца, может привести к увеличению давления в и, таким образом, вызвать взрыв.
Зеркало для макияжа тоже необходимо переставить в другое место. Солнечные лучи, сфокусированные зеркалом на бумаге, могут вызвать пожар.
Сильное солнце, испускающее УФ-излучение, также может быстро разрушить некоторые косметические средства, например кремы. Солнечные лучи часто становятся причиной их разжижения или потери ценных свойств. По этим же соображениям не стоит хранить на подоконнике лекарственные препараты.