ФОТО | IKEA выпустила новую коллекцию для домашних животных

Кошки и собаки составляют большую часть повседневной жизни многих людей дома. Все больше и больше семей принимают четвероногих пушистых членов, и, как и у людей, у них есть свои потребности. IKEA разработала игривую коллекцию, которая учитывает пожелания и потребности кошек и собак, а также их владельцев, ставя при этом безопасность на первое место. После двухлетнего пути и одобрения домашних животных коллекция UTSÅDD наконец-то готова украсить дома, любящие домашних животных, по всему миру.

„С коллекцией для домашних животных UTSÅDD IKEA хочет упростить жизнь с домашними любимцами, выведя на рынок веселые, простые в уходе и долговечные товары, которые подойдут для каждого дома. UTSÅDD был создан вокруг четырех наиболее распространенных занятий кошек и собак дома: еды, сна, игр и укрытия. Коллекция создана для того, чтобы сделать эти занятия приятными как для домашних животных, так и для людей“, — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

• В палатке и домике из ротанга кошкам будет приятно и уютно прятаться, и они стильно впишутся в любую комнату.

• Красочные миски для еды и двусторонний нескользящий коврик помогут свести к минимуму беспорядок во кормления. Мискикерамические, поэтому более тяжелые и менее мобильные. Они доступны в нескольких размерах, их можно мыть в посудомоечной машине и хранить в холодильнике.

• Мягкое одеяло и кровать помогают обеспечить комфорт и уменьшить беспокойство во время сна, органично вписываясь в домашнюю обстановку. Оба доступны в различных материалах и размерах, водонепроницаемы и пригодны для машинной стирки.

• Игрушки в форме ключей и костей приглашают играть, жевать и искать сладости. Игрушки тщательно разработаны, чтобы быть долговечными и прочными, но при этом они изготовлены из натурального каучука и ткани, полезной для зубов и десен.

Безопасность прежде всего