Как быстро убрать шерсть кота с мебели: простая хитрость

Шерсть домашних питомцев может проникнуть в самые неожиданные места, даже в помещения, где ваш питомец никогда не бывает. Вместо того, чтобы тратить время на усиленные попытки собрать ее с помощью валика, возможно, на вашей кухне есть более эффективный инструмент.

Чем очистить шерсть кота в доме

Просто наденьте резиновые перчатки, такие, какие используются при мытье посуды или уборке дома, и протрите ими загрязненную поверхность. Все эти неприятные волоски прилипнут к перчаткам, и вы сможете легко смыть их водой в раковине. Этот прием особенно эффективен для диванных покрывал, постельного белья и ковров — тех поверхностей, на которые шерсть домашних питомцев обычно и прилипает.