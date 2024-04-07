Как заставить дом благоухать без всякой химии(1)
Вкусно пахнущие свечи, освежители воздуха или ароматические палочки – простой и быстрый способ придать помещению приятный запах. Однако чаще всего эти средства содержат химические вещества, которые ухудшают качество воздуха. К счастью, существует множество безопасных способов придать дому свежий запах, пишет Delfi Dom&Sad со ссылкой на The Guardian.
Состав продуктов, которые вы покупаете в магазинах, огромен и не всегда указывается производителями. Чаще всего они скрыты под названием „fragnance“, или аромат. Кроме того, когда выбросы освежителей воздуха вступают в реакцию с химическими веществами, уже содержащимися в воздухе, например с озоном, они могут образовывать вредные летучие органические соединения (ЛОС). Например, бензол, толуол и формальдегид.
Чтобы в вашей квартире всегда хорошо пахло вам нужны:
Тщательная уборка
Чтобы избавиться от неприятных запахов, нужно понять, откуда они берутся, говорит Райан Салливан, доцент кафедры химии Университета Карнеги-Меллона. Регулярная уборка с использованием эко-средств очень важна, но не нужно стерилизовать весь дом промышленными дезинфицирующими средствами только потому, что они ассоциируются с чистотой или домоводством.
Использование химикатов для обеспечения чистоты на самом деле противоположно тому, что химики действительно считают чистым, то есть отсутствие химикатов на чистой поверхности. Запах возникает из-за того, что мусор не выносится регулярно и мусорное ведро не закрывается крышкой. Против неприятного запаха может помочь активированный уголь. Положите пару таблеток там, где обычно пахнет - под раковиной, на полке для обуви, возле мусорного ведра. Они поглотят запах. От пищевых запахов на поверхностях можно избавиться с помощью пищевой соды или белого уксуса.
Свечи
Салливан говорит, что горящие свечи или благовония каждый раз немного загрязняют воздух. Однако исследования показали, что горение ароматических свечей практически не влияет на здоровье, так как выбросы довольно малы. Но следует также учитывать размер помещения и количество горящих свечей. Экологическая некоммерческая организация Green America рекомендует использовать свечи, изготовленные из возобновляемых источников, таких как 100-процентный растительный или пчелиный воск, содержащий натуральные ароматические и эфирные масла.
Домашний „бульон“
Вместо ароматических палочек вы можете приготовить свой собственный ароматный отвар в домашних условиях. Для этого вам понадобится цедра цитрусовых, специи по вашему выбору, экстракт ванили. Для более сильного аромата можно также использовать хвою, яблоки, клюкву, розмарин. Экспериментируйте, пока не найдете тот аромат, который вам нравится! Кипятите все на медленном огне, следя за тем, чтобы вода в кастрюле не испарялась, а ингредиенты не подгорали. Манящий аромат проникнет в каждый уголок комнаты и будет витать от одного до трех часов.
Эфирные масла
Некоторые защитники окружающей среды критикуют производство эфирных масел, поскольку для получения их достаточной концентрации требуется значительное количество растительного сырья. Однако, как правило, безопасно использовать небольшое количество, чтобы придать помещению приятный запах. Чтобы аромат сохранялся дольше, несколько капель можно нанести на войлочную подушечку и спрятать в углу комнаты или в мебели, например, приклеить под столом или поставить на полку. Для людей с заболеваниями дыхательных путей, например астмой, масла могут быть раздражающими. Владельцы домашних животных должны использовать их с осторожностью, поскольку некоторые из них, такие как гвоздика, эвкалипт и герань, могут быть вредны для четвероногих питомцев.
Ароматные комнатные растения
Утверждение о том, что комнатные растения очищают воздух от вредных веществ, стоит подвергать сомнению, но это правда, что они украсят любой подоконник и одурманят своим сладким ароматом. Вы также можете выращивать кулинарные травы, такие как базилик, розмарин или орегано. Цветущие комнатные растения, такие как жасмин, гардения, стефанотис или мадагаскарский жасмин, а также нарциссы или гиацинты весной порадуют вас не только приятным запахом, но и цветущим видом.