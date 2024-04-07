Как заставить дом благоухать без всякой химии

Состав продуктов, которые вы покупаете в магазинах, огромен и не всегда указывается производителями. Чаще всего они скрыты под названием „fragnance“, или аромат. Кроме того, когда выбросы освежителей воздуха вступают в реакцию с химическими веществами, уже содержащимися в воздухе, например с озоном, они могут образовывать вредные летучие органические соединения (ЛОС). Например, бензол, толуол и формальдегид.

Чтобы в вашей квартире всегда хорошо пахло вам нужны:

Тщательная уборка

Чтобы избавиться от неприятных запахов, нужно понять, откуда они берутся, говорит Райан Салливан, доцент кафедры химии Университета Карнеги-Меллона. Регулярная уборка с использованием эко-средств очень важна, но не нужно стерилизовать весь дом промышленными дезинфицирующими средствами только потому, что они ассоциируются с чистотой или домоводством.

Использование химикатов для обеспечения чистоты на самом деле противоположно тому, что химики действительно считают чистым, то есть отсутствие химикатов на чистой поверхности. Запах возникает из-за того, что мусор не выносится регулярно и мусорное ведро не закрывается крышкой. Против неприятного запаха может помочь активированный уголь. Положите пару таблеток там, где обычно пахнет - под раковиной, на полке для обуви, возле мусорного ведра. Они поглотят запах. От пищевых запахов на поверхностях можно избавиться с помощью пищевой соды или белого уксуса.

Свечи

Салливан говорит, что горящие свечи или благовония каждый раз немного загрязняют воздух. Однако исследования показали, что горение ароматических свечей практически не влияет на здоровье, так как выбросы довольно малы. Но следует также учитывать размер помещения и количество горящих свечей. Экологическая некоммерческая организация Green America рекомендует использовать свечи, изготовленные из возобновляемых источников, таких как 100-процентный растительный или пчелиный воск, содержащий натуральные ароматические и эфирные масла.

Домашний „бульон“