Диетолог рассказала, можно ли ставить неостывшее блюдо в холодильник

Когда горячая кастрюля ставится в холодильник, образуется конденсат, эти капли воды начинают распространяться на полки, оседают на другие продукты, с которыми они не должны были встретиться. Таким образом, нарушается микроклимат холодильника, он уже работает не в том режиме, в котором должен, — объяснила диетолог.

Кроме того, неостывшая пища, которую поместили в холодильник, быстро портится, добавила специалист. Дело в том, что происходит резкий перепад температур, который нарушает вкус, цвет и структуру еды.

Диетолог отметила: помимо сломанной техники, из-за неостывшей еды могут появиться микроорганизмы, которые размножаются в тепле. Эти микробы начнут распространяться на другие продукты, находящиеся в холодильнике, поскольку будут находиться в замкнутой и благоприятной для них среде.