Об этом мало кто знает: что нужно сделать со стиральной машиной перед первой стиркой(1)
Сегодня трудно себе представить стирку белья без стиральной машины. Многие знают, как пользоваться этим прибором, как очищать ее от неприятных запахов. Но мало кто знает, как правильно подготовить машинку к первой стирке, пишет Telegraf.
Правильная эксплуатация гарантирует не только долгую службу стиральной машины, но и отличное качество стирки.
Как правильно запустить стиральную машину
Сначала проверьте устройство. Обычно в барабане или дозаторе есть руководства пользователя, крышки, пенопласт или другие части стиральной машины, которые необходимо снять.
Снимите транспортировочные винты.
Перед первой стиркой вымойте стиральную машину. Насыпьте 2 столовые ложки пищевой соды в миску с теплой водой. Смочите в растворе тряпку из микрофибры и протрите барабан, дозатор и дверцы машинки. После того как все элементы высохнут, добавьте в дозатор ложку пищевой соды и запустите программу стирки, но без одежды.
Благодаря этому действию устройство будет тщательно продезинфицировано и, следовательно, готово к использованию.
Для того чтобы машинка служила долго и качественно выполняла свои задачи, необходимо периодически ее чистить.
Просто налейте в дозатор стакан уксуса и посыпьте барабан пищевой содой. Затем включите программу стирки на самую высокую температуру. После окончания программы высушите дозатор и барабан.