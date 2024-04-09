Об этом мало кто знает: что нужно сделать со стиральной машиной перед первой стиркой

Правильная эксплуатация гарантирует не только долгую службу стиральной машины, но и отличное качество стирки.

Как правильно запустить стиральную машину

Сначала проверьте устройство. Обычно в барабане или дозаторе есть руководства пользователя, крышки, пенопласт или другие части стиральной машины, которые необходимо снять.

Снимите транспортировочные винты.

Перед первой стиркой вымойте стиральную машину. Насыпьте 2 столовые ложки пищевой соды в миску с теплой водой. Смочите в растворе тряпку из микрофибры и протрите барабан, дозатор и дверцы машинки. После того как все элементы высохнут, добавьте в дозатор ложку пищевой соды и запустите программу стирки, но без одежды.

Благодаря этому действию устройство будет тщательно продезинфицировано и, следовательно, готово к использованию.

Для того чтобы машинка служила долго и качественно выполняла свои задачи, необходимо периодически ее чистить.

Просто налейте в дозатор стакан уксуса и посыпьте барабан пищевой содой. Затем включите программу стирки на самую высокую температуру. После окончания программы высушите дозатор и барабан.