Самый простой гель для мытья посуды станет суперсредством: что к нему добавить

Одной из уловок является добавление лимонного сока к средству для мытья посуды. Это доступное и естественное дополнение не только сделает гель более эффективным, но и придаст ему отличный аромат.

Как повысить эффективность геля и сделать расход более экономным

Так, необходимо выбрать качественное средство для мытья посуды в форме геля. Лучше, чтобы оно было концентрированным и не содержало агрессивных химических составляющих. После этого нужно взять свежий лимон и выжать из него сок. Для одной стандартной бутылки с гелем понадобится всего одна чайная ложка сока. Осторожно добавить лимонный сок в бутылку с моющим средством и тщательно перемешать содержимое.

Лимонный сок сделает пену более густой и объемной. Кислотные составляющие лимона помогут быстрее и эффективнее удалить даже старые загрязнения из посуды. Кроме того, средство для мытья посуды будет иметь еще более приятный аромат. Также значительно снизится расход геля, что позволит сэкономить семейный бюджет.