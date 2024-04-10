Как правильно обрезать розы весной, чтобы летом у вас было множество цветов
Весна – время не только наслаждаться тем, как красиво природа пробуждается от серости зимы, но и позаботиться о растениях в вашем саду так, чтобы они расцвели и радовали вас все лето. Одно из растений, которое определенно нуждается в заботе и внимании – это розы. Как только они выйдут из долгой спячки, можно браться за ножницы, пишет Delfi Dom&Sad.
После того, как вы откроете розы, необходимо обрезать поврежденные морозом, болезнями или вредителями побеги, пояснила специалист по садоводству Антра Балоде. Обрезка роз весной — одна из самых ответственных работ по созданию сильного и здорового куста, на котором летом вырастет множество ярких цветов. Эту работу проводят до распускания боковых почек.
Сначала удалите все оставшиеся листья – это позволит вам четче увидеть структуру куста и понять, какие стебли нужно обрезать. Первыми обрезают мертвые побеги. Как узнать, что он мертв? Отрежьте макушку и проверьте, какого он цвета: коричневый – значит, мертв, зеленый – жив. Срежьте мертвую древесину до основания.
Вырежьте также все слабые и тонкие побеги, а также побеги с темными черными пятнами, которые могут быть следствием паразитических грибков. Эти зараженные побеги, а также побеги, поврежденные грызунами, следует вырезать и сжечь. Концы побегов, пострадавших от мороза, также обрезают до здоровой древесины, которая обычно имеет светло-зеленый цвет.
Освободите от побегов центр куста. Удалите пересекающиеся ветки, которые растут внутрь. Вы должны получить розовый куст с восходящими ветвями в форме вазы.
Не все розы следует обрезать одинаково
Полиантовые и миниатюрные розы обрезают короче всего, оставляя 2-3 почки на побег, чайно-гибридные розы – 3-4 сильных побега с 4-6 почками на куст, розы флорибунда – 4-5 сильных побегов с 3-4 почками на каждом, слабые боковые побеги и мелкие ветки вырезают.
Эксперт поясняет, что это приблизительное количество, так как при работе в саду никто не считает бутоны. Кустовые розы не обрезают первые годы после посадки. В последующие годы, чтобы стимулировать образование новых побегов, часть старых ветвей обрезают до высоты 50 сантиметров, остальные оставляют во всю длину, а мелкие вырезают полностью. У парковых роз молодые побеги не обрезают, но обрезают сухие, поврежденные и старые побеги.
У плетистых роз старые ветви обрезают над молодыми, энергичными боковыми ветвями или обрезают у основания. Оставляют несколько прикорневых побегов длиной 30 сантиметров, чтобы из спящих почек образовались новые прикорневые побеги. Молодые побеги предыдущего года не обрезают, если они не пострадали от мороза.
Некоторые плетистые розы цветут только на побегах предыдущего года, например популярная Flammentanz. Обрезайте их так, чтобы верхняя почка находилась на внешней стороне ветки, а не на внутренней, так как в этом случае она будет расти в середине куста. У старых кустов старые ветки обрезают немного выше основания. После обрезки нижние почки быстро набухают и дают сильные побеги с новыми боковыми побегами.