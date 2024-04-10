Как правильно обрезать розы весной, чтобы летом у вас было множество цветов

После того, как вы откроете розы, необходимо обрезать поврежденные морозом, болезнями или вредителями побеги, пояснила специалист по садоводству Антра Балоде. Обрезка роз весной — одна из самых ответственных работ по созданию сильного и здорового куста, на котором летом вырастет множество ярких цветов. Эту работу проводят до распускания боковых почек.

Сначала удалите все оставшиеся листья – это позволит вам четче увидеть структуру куста и понять, какие стебли нужно обрезать. Первыми обрезают мертвые побеги. Как узнать, что он мертв? Отрежьте макушку и проверьте, какого он цвета: коричневый – значит, мертв, зеленый – жив. Срежьте мертвую древесину до основания.

Вырежьте также все слабые и тонкие побеги, а также побеги с темными черными пятнами, которые могут быть следствием паразитических грибков. Эти зараженные побеги, а также побеги, поврежденные грызунами, следует вырезать и сжечь. Концы побегов, пострадавших от мороза, также обрезают до здоровой древесины, которая обычно имеет светло-зеленый цвет.

Освободите от побегов центр куста. Удалите пересекающиеся ветки, которые растут внутрь. Вы должны получить розовый куст с восходящими ветвями в форме вазы.

Не все розы следует обрезать одинаково

Полиантовые и миниатюрные розы обрезают короче всего, оставляя 2-3 почки на побег, чайно-гибридные розы – 3-4 сильных побега с 4-6 почками на куст, розы флорибунда – 4-5 сильных побегов с 3-4 почками на каждом, слабые боковые побеги и мелкие ветки вырезают.

Эксперт поясняет, что это приблизительное количество, так как при работе в саду никто не считает бутоны. Кустовые розы не обрезают первые годы после посадки. В последующие годы, чтобы стимулировать образование новых побегов, часть старых ветвей обрезают до высоты 50 сантиметров, остальные оставляют во всю длину, а мелкие вырезают полностью. У парковых роз молодые побеги не обрезают, но обрезают сухие, поврежденные и старые побеги.