10.04.2024, 13:23
Садовый центр борется с долгами, выкупившие его руководители надеются на лучшее
ФОТО: | Õhtuleht
Садоводческие компании в начавшемся сельскохозяйственном сезоне столкнулись с новыми тенденциями, например, свой садоводческий сегмент расширили супермаркеты, кроме того сильную конкуренцию представляют любители растений, которые выращивают рассаду для себя и на продажу, пишет dv.ee.
Есть и другие трудности. Финансовые отчеты садоводческого центра Hortes говорят о налоговой задолженности, достигающей почти 190 000 евро. Она реструктурирована, но ее погашение потребует от компании значительных изменений.
Несколько лет назад руководители Hortes Кадри Улла и Кароль Когер выкупили садоводческий бизнес у фонда Livonia.