Садовый центр борется с долгами, выкупившие его руководители надеются на лучшее

Садоводческие компании в начавшемся сельскохозяйственном сезоне столкнулись с новыми тенденциями, например, свой садоводческий сегмент расширили супермаркеты, кроме того сильную конкуренцию представляют любители растений, которые выращивают рассаду для себя и на продажу, пишет dv.ee.