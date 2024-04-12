ВИДЕО | Отпечатков на зеркале больше не увидите: достаточно протереть его одним средством

Необычным способом защиты зеркала от загрязнений поделилась блогер @lux.ula.

Как защитить зеркало от появления жирных следов

Если протирать зеркало тряпкой, грязь только разотрется по поверхности и сделает отражение мутным. Все будет выглядеть по-другому, если воспользоваться специальной моющей смесью. Достаточно всего нескольких ингредиентов с кухни, чтобы попрощаться с отпечатками на зеркале.

Просто смешайте одну столовую ложку ополаскивателя для посудомоечной машины, две столовые ложки уксуса и полстакана теплой воды. Перелейте все в распылитель. Самодельный очиститель для стекол готов.

Смесь содержит все необходимое для очистки гладких поверхностей. Уксус эмульгирует жир и смывает его с поверхности, оставляя ее идеально чистой. Жидкость для посудомоечной машины покрывает стекло защитным слоем, устойчивым к „прилипанию“ и загрязнениям, а вода объединяет все ингредиенты в одно целое.

Ополаскиватель для посудомоечной машины — отличное моющее средство, которое можно использовать на различных поверхностях. Всего нескольких капель достаточно, чтобы смазать все хромированные поверхности на кухне. Они также будут покрыты невидимым защитным слоем, устойчивым к загрязнениям и известковому налету.