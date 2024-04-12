ВИДЕО | Отпечатков на зеркале больше не увидите: достаточно протереть его одним средством
Чистка зеркала не требует особых усилий, но делать это ежедневно утомительно. Вместо того чтобы покупать дорогие моющие средства, возьмите с кухни несколько продуктов и создайте идеальную смесь для стеклянных поверхностей. Она прекрасно удалит грязь и загрязнения, а поверхность зеркала покроется невидимым барьером, устойчивым к „прикасанию“, пишет Telegraf.
Необычным способом защиты зеркала от загрязнений поделилась блогер @lux.ula.
Как защитить зеркало от появления жирных следов
Если протирать зеркало тряпкой, грязь только разотрется по поверхности и сделает отражение мутным. Все будет выглядеть по-другому, если воспользоваться специальной моющей смесью. Достаточно всего нескольких ингредиентов с кухни, чтобы попрощаться с отпечатками на зеркале.
Просто смешайте одну столовую ложку ополаскивателя для посудомоечной машины, две столовые ложки уксуса и полстакана теплой воды. Перелейте все в распылитель. Самодельный очиститель для стекол готов.
Смесь содержит все необходимое для очистки гладких поверхностей. Уксус эмульгирует жир и смывает его с поверхности, оставляя ее идеально чистой. Жидкость для посудомоечной машины покрывает стекло защитным слоем, устойчивым к „прилипанию“ и загрязнениям, а вода объединяет все ингредиенты в одно целое.
Ополаскиватель для посудомоечной машины — отличное моющее средство, которое можно использовать на различных поверхностях. Всего нескольких капель достаточно, чтобы смазать все хромированные поверхности на кухне. Они также будут покрыты невидимым защитным слоем, устойчивым к загрязнениям и известковому налету.