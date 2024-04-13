Как подготовить теплицу к новому сезону и хорошему урожаю

Прежде всего, нужно начать с конструкции теплицы. Если теплица сделана из дерева, ее следует обработать антисептиком, чтобы продезинфицировать и уничтожить болезни. „Я знаю, что некоторые обкуривают серой, но не стоит этого делать, если у вас металлические конструкции, потому что они будут ржаветь“, — объясняет садовод.

Если теплица из поликарбоната, нужно следить за тем, чтобы она не потеряла прозрачность. Часто после сезона на поликарбонате остается зеленая пыль — ее нужно счищать струей воды. Также, если рядом растут деревья и на теплицу из поликарбоната упали листья, их обязательно нужно убрать, а внешнюю сторону теплицы промыть струей воды. Убедитесь, что внутрь не просачивается вода и что все герметично, иначе поликарбонат постепенно зарастет водорослями. Если уголок позеленел, это сигнал к тому, что нужно быстро найти проблему. Конечно, можно заменить листы поликарбоната, когда они загрязнятся настолько, что свет перестанет попадать на растения, но это обойдется в кругленькую сумму.