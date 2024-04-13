13.04.2024, 14:15
Как подготовить теплицу к новому сезону и хорошему урожаю
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Каждая весна в саду начинается с надежды на хороший урожай. И хотя результат зависит от многих факторов (и некоторые из которых нам не подвластны), одна из вещей, которую мы можем сделать весной — это подготовить хорошие условия для выращивания в теплице. Байба Скребеле, заведующая отделом садоводства Института садоводства, делится своими советами, пишет Delfi Dom&Sad.
Прежде всего, нужно начать с конструкции теплицы. Если теплица сделана из дерева, ее следует обработать антисептиком, чтобы продезинфицировать и уничтожить болезни. „Я знаю, что некоторые обкуривают серой, но не стоит этого делать, если у вас металлические конструкции, потому что они будут ржаветь“, — объясняет садовод.