Гениальный способ: как избавиться от накипи в чайнике за 10 минут

Попробуйте этот простой лайфхак, чтобы удалить известковый налет из чайника.

Накипь сокращает срок службы чайника, поэтому важно ее удалять по мере образования. Особенно часто она скапливается на дне чайника в местностях с жесткой водой. Но не спешите прибегать к химическим средствам для очистки, существует абсолютно натуральная альтернатива, которая, вероятно, обойдется дешевле. Речь идет о популярном цитрусовом фрукте — лимоне.

Сок лимона — одно из наилучших естественных чистящих средств, а благодаря свойствам лимонной кислоты он идеально подходит для очистки чайника. Кроме того, цитрус обладает антибактериальными свойствами, что помогает дезинфицировать чайник.

Как почистить чайник лимоном

Вы можете выдавить сок из одного лимона или приобрести готовый лимонный сок в магазине. Наполните чайник водой до половины, добавьте сок лимона и доведите до кипения. Оставьте на 10-15 минут, чтобы раствор смог эффективно справиться с задачей. Затем вылейте содержимое, а чайник тщательно промойте как внутри, так и снаружи. Нужно очищать от накипи чайник примерно 1 раз в месяц.