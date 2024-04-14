Их делали на славу: пять вещей для дома из СССР, которые невозможно сломать(13)
Эти бытовые предметы и детали интерьера служили людям десятки лет, а некоторые в обиходе до сих пор, пишет wday.ru.
Те, кто вырос в СССР, с теплотой вспоминают это время. Говорят, что в советский период люди были добрее, цены на все ниже, а вещи производили более качественно. С последним точно не поспоришь. Нередко видим, как советские предметы интерьера до сих пор служат своим владельцам, их детям и даже внукам.
У некоторых все еще есть дома тот самый бабушкин сервант, хоть и стоит на даче. Либо же столовые и невероятно прочные стулья. А сколько же было полезных предметов для кухни, которые есть в наших ящиках и сейчас — от чеснокодавки до чапельника.
В статье мы решили окунуться с головой в советское прошлое и рассказать о 5 самых прочных и долговечных бытовых вещах, произведенных в СССР. Есть мнение, что их просто невозможно сломать.
Холодильник ЗИЛ
ЗИЛы начали производить еще в середине прошлого века. Эти холодильники были востребованы в советское время и многим людям служат сегодня верой и правдой. ЗИЛы невероятно долговечны. Дело в том, что для их изготовления использовали высококачественные детали. В этом и состоял секрет длительной работы холодильников этой модели.
Тажке они имеют легкий корпус, отлично разбираются. Из недостатков только высокий уровень шума и маленькая морозилка. Однако это не смущает любителей техники в стиле ретро. Тем более, мода на винтаж возвращается.
Радиола
В этом устройстве совмещалось сразу несколько функций: возможность проигрывать пластинки и слушать радиоприемник. Изобретение появилось более сотни лет назад, но популярность обрело именно в советское время. В эпоху СССР радиола была практически в каждом доме. Конечно, агрегат довольно массивный, но смотрится достойно и выполнен качественно.
Сейчас мода на пластинки возвращается, поэтому многие покупают те самые советские радиолы не только для воспроизведения музыки, но и просто для интерьера. Есть в продаже и более усовершенствованные модели, в которые даже внедрили Bluetooth.
Кипятильник
Советский кипятильник — это та самая вещь, которая производилась на века. Этот прибор было действительно трудно сломать или вывести из строя.
Он позволял не только насладиться горячим чаем или кофе, но также разогреть себе суп или воспользоваться гаджетом, когда отключили дома воду. Еще многие любили и по-прежнему любят брать его с собой в дорогу. Это удобно, ведь если есть розетка, кипятком вы будете обеспечены всегда.
Чеснокодавка
Этот многофункциональный кухонный предмет просто неубиваем. В советское время он был в каждом доме и успешно передавался представителям других поколений. Его до сих пор можно найти на современных кухнях. Плюс советской чеснокодавки в том, что это не только пресс для чеснока, но также предмет, с помощью которого можно вытащить косточки из вишни, открыть бутылку или расколоть орехи.
Венские стулья
Этот предмет мебели появился еще в девятнадцатом веке. В СССР он присутствовал во многих квартирах. Венские стулья, выполненные из дерева, невероятно прочные. Имеют минималистичный дизайн и необычную изогнутую форму. Сейчас такие стулья у многих людей перекочевали из дома на дачу, но пользуются спросом до сих пор.