Их делали на славу: пять вещей для дома из СССР, которые невозможно сломать

Те, кто вырос в СССР, с теплотой вспоминают это время. Говорят, что в советский период люди были добрее, цены на все ниже, а вещи производили более качественно. С последним точно не поспоришь. Нередко видим, как советские предметы интерьера до сих пор служат своим владельцам, их детям и даже внукам.

У некоторых все еще есть дома тот самый бабушкин сервант, хоть и стоит на даче. Либо же столовые и невероятно прочные стулья. А сколько же было полезных предметов для кухни, которые есть в наших ящиках и сейчас — от чеснокодавки до чапельника.

В статье мы решили окунуться с головой в советское прошлое и рассказать о 5 самых прочных и долговечных бытовых вещах, произведенных в СССР. Есть мнение, что их просто невозможно сломать.

Холодильник ЗИЛ

ЗИЛы начали производить еще в середине прошлого века. Эти холодильники были востребованы в советское время и многим людям служат сегодня верой и правдой. ЗИЛы невероятно долговечны. Дело в том, что для их изготовления использовали высококачественные детали. В этом и состоял секрет длительной работы холодильников этой модели.

Тажке они имеют легкий корпус, отлично разбираются. Из недостатков только высокий уровень шума и маленькая морозилка. Однако это не смущает любителей техники в стиле ретро. Тем более, мода на винтаж возвращается.

Радиола

В этом устройстве совмещалось сразу несколько функций: возможность проигрывать пластинки и слушать радиоприемник. Изобретение появилось более сотни лет назад, но популярность обрело именно в советское время. В эпоху СССР радиола была практически в каждом доме. Конечно, агрегат довольно массивный, но смотрится достойно и выполнен качественно.

Сейчас мода на пластинки возвращается, поэтому многие покупают те самые советские радиолы не только для воспроизведения музыки, но и просто для интерьера. Есть в продаже и более усовершенствованные модели, в которые даже внедрили Bluetooth.

Кипятильник