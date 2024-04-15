Больше так не делайте: какие ошибки приводят к размножению бактерий и плесени в стиралке
Стиральная машинка является незаменимым помощником каждой хозяйки. Ее необходимо регулярно чистить, чтобы она была пригодна к пользованию в течение многих лет. А также важно следить, не образуется ли внутри техники плесень. Чтобы этого не произошло, стоит забыть о популярных ошибках, которые вы, возможно, допускали, пишет Telegraf со ссылкой на "Ukr.Media".
Ошибки, из-за которых стиральная машина становится рассадником бактерий и плесени
Деликатный или быстрый режим
Постоянное использование деликатного или быстрого режима стирки означает, что вода нагревается только до 30-40 градусов, что зачастую не достаточно эффективно для уничтожения бактерий и грибковых спор. Это может привести к осадке микроорганизмов на внутренней стороне барабана и дверце стиральной машины.
Кондиционер для белья
Постоянное использование кондиционера или ополаскивателя может способствовать образованию слизистого налета на пластиковых, металлических и резиновых поверхностях стиральной машины. Этот налет не смывается полностью и становится питательной средой для размножения плесени.
Мокрое белье
После завершения цикла стирки важно не оставлять белье в барабане стиральной машины на длительное время. Влажность, холод и нехватка свежего воздуха создают идеальные условия для размножения грибка. Рекомендуется извлекать вещи из барабана немедленно после завершения стирки или, по крайней мере, в течение 2-3 часов.
Закрытая дверца
Не рекомендуется закрывать дверцу стиральной машины, если внутри барабана еще осталась вода. Это может привести к повышенной влажности, что способствует быстрому развитию плесени, особенно в сочетании с низкими температурами. Рекомендуется оставить их открытыми на время, пока внутренняя часть полностью не высохнет.