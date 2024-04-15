Больше так не делайте: какие ошибки приводят к размножению бактерий и плесени в стиралке

Ошибки, из-за которых стиральная машина становится рассадником бактерий и плесени

Деликатный или быстрый режим

Постоянное использование деликатного или быстрого режима стирки означает, что вода нагревается только до 30-40 градусов, что зачастую не достаточно эффективно для уничтожения бактерий и грибковых спор. Это может привести к осадке микроорганизмов на внутренней стороне барабана и дверце стиральной машины.

Кондиционер для белья

Постоянное использование кондиционера или ополаскивателя может способствовать образованию слизистого налета на пластиковых, металлических и резиновых поверхностях стиральной машины. Этот налет не смывается полностью и становится питательной средой для размножения плесени.

Мокрое белье

После завершения цикла стирки важно не оставлять белье в барабане стиральной машины на длительное время. Влажность, холод и нехватка свежего воздуха создают идеальные условия для размножения грибка. Рекомендуется извлекать вещи из барабана немедленно после завершения стирки или, по крайней мере, в течение 2-3 часов.

Закрытая дверца

Не рекомендуется закрывать дверцу стиральной машины, если внутри барабана еще осталась вода. Это может привести к повышенной влажности, что способствует быстрому развитию плесени, особенно в сочетании с низкими температурами. Рекомендуется оставить их открытыми на время, пока внутренняя часть полностью не высохнет.