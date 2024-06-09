В съемной квартире в Великобритании почти 30 лет тайно создавалась художественная галерея, удивившая весь мир

Как можно было сохранить что-то подобное в тайне? Оказывается, все это время Гиттинс воздерживался от приема гостей в своей трехкомнатной квартире. Как рассказала CNN племянница Гиттинса, Дженна Уильямс, квартира была полностью захламлена, и попасть в нее было практически невозможно. Уильямс описывает своего дядю как „блестящего“ и „действительно необычного“. Его часто видели в городе в интересных нарядах, в поисках вещей, которые можно было бы забрать домой. Это была одна из причин, по которой его нечасто видела семья. Уильямс объясняет, что в последний раз она видела своего дядю за год до его смерти. „Его поведение было довольно сложным, но мы по-прежнему любим его и думаем о нем“, — говорит племянница Гиттинса.