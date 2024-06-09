Дизайн и интерьер
09.06.2024, 20:59

В съемной квартире в Великобритании почти 30 лет тайно создавалась художественная галерея, удивившая весь мир

 
Лелде Лусе
ФОТО: Фото: saving_rons_place/Instagram

В сентябре 2019 года в возрасте 79 лет скончался эксцентричный художник Рон Гиттинс. До этого момента он проводил свои дни в съемной квартире в Биркенхеде, Великобритания. Он называл эту квартиру домом на протяжении трех десятилетий, но это был не просто дом — это была его художественная студия. А теперь эта квартира получила статус охраняемой британскими властями, пишет Delfi Dom&Sad со ссылкой на CNN.

Вскоре после смерти Гиттинса члены его семьи посетили квартиру и были поражены увиденным. Гиттинс украсил почти все доступные поверхности в квартире. Многие стены были украшены специальными фресками, вдохновленными историей. Среди произведений искусства оказались картины, уходящие корнями в Древний Египет, Грецию и Рим — например, голова рычащего льва на одной стене и голова Минотавра на другой.

Как можно было сохранить что-то подобное в тайне? Оказывается, все это время Гиттинс воздерживался от приема гостей в своей трехкомнатной квартире. Как рассказала CNN племянница Гиттинса, Дженна Уильямс, квартира была полностью захламлена, и попасть в нее было практически невозможно. Уильямс описывает своего дядю как „блестящего“ и „действительно необычного“. Его часто видели в городе в интересных нарядах, в поисках вещей, которые можно было бы забрать домой. Это была одна из причин, по которой его нечасто видела семья. Уильямс объясняет, что в последний раз она видела своего дядю за год до его смерти. „Его поведение было довольно сложным, но мы по-прежнему любим его и думаем о нем“, — говорит племянница Гиттинса.

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