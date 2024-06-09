В съемной квартире в Великобритании почти 30 лет тайно создавалась художественная галерея, удивившая весь мир
В сентябре 2019 года в возрасте 79 лет скончался эксцентричный художник Рон Гиттинс. До этого момента он проводил свои дни в съемной квартире в Биркенхеде, Великобритания. Он называл эту квартиру домом на протяжении трех десятилетий, но это был не просто дом — это была его художественная студия. А теперь эта квартира получила статус охраняемой британскими властями, пишет Delfi Dom&Sad со ссылкой на CNN.
Вскоре после смерти Гиттинса члены его семьи посетили квартиру и были поражены увиденным. Гиттинс украсил почти все доступные поверхности в квартире. Многие стены были украшены специальными фресками, вдохновленными историей. Среди произведений искусства оказались картины, уходящие корнями в Древний Египет, Грецию и Рим — например, голова рычащего льва на одной стене и голова Минотавра на другой.