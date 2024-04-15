ВИДЕО | Как постирать пуховик, чтобы пух не сбился

Чтобы сохранить качество пуховика и предотвратить сбивание пуха, необходимо правильно ухаживать за ним. Вот несколько важных советов, как стирать пуховик, чтобы пух не сбился.

Рекомендуется стирать его в стиральной машине на режиме быстрой стирки при температуре не выше 30°C. Важно, чтобы скорость вращения барабана не превышала 800 оборотов в минуту. Высокие обороты могут привести к сбиванию и уплотнению пуха, что снизит теплоизолирующие свойства пуховика.

После стирки не сушите пуховик в стиральной машине. Вместо этого, аккуратно выложите его на ровную поверхность и оставьте сушиться на пару дней. Периодически встряхивайте пуховик, чтобы распушить пух.

Когда пуховик полностью высохнет, поместите его обратно в стиральную машину и запустите режим отжима (без воды и моющих средств). Этот шаг поможет восстановить объем пуха.