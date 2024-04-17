ВИДЕО | Одежда будет мягкой и ароматной: замените кондиционер этим средством

Вместо дорогого средства можно использовать приготовленную своими руками смесь из натуральных ингредиентов. Рецепт опубликован в Instagram @ogarnij_swa_chate.

Как приготовить кондиционер для белья своими руками

Налейте в емкость 0,5 литра теплой воды, добавьте 3 чайные ложки лимонной кислоты и около 15 капель эфирного масла. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Во время следующей стирки налейте около 30 мл этой жидкости в отсек для кондиционера.

Лимонная кислота смягчит воду и придаст белью свежесть, о которой вы раньше не мечтали. Эфирное масло придаст одежде приятный запах после стирки.

Кроме того, проверьте свою стиральную машину. Если прибор загрязнен, белье будет плохо постиранным и иметь неприятный запах.

Поэтому стоит раз в месяц засыпать в барабан пищевую соду или капсулу для посудомоечной машины и устанавливать программу стирки на 90 градусов.