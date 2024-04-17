Этот предмет в ванной комнате хранит на себе миллионы опасных бактерий

Причем уборка предполагает не только мытье полов или желание несколько раз пропылесосить квартиру. Важно также вовремя избавляться от вещей, на которых скапливаются микробы.

К примеру, на кухне таковым предметом является губка для посуды. На ней скапливается в 200 тысяч раз больше опасных бактерий, чем на ободке унитаза, денежных купюрах или поверхности нашего смартфона. А из-за постоянной влажности на губке также активно развиваются грибы и дрожжи. Именно поэтому рекомендуется менять этот предмет на кухне каждую неделю.

И в ванной комнате есть вещь, которая вбирает в себя огромное количество опасных бактерий. И это обычный коврик. Его люди меняют не так уж часто, а стирают — и того реже, а очень даже зря. На коврике для ванной присутствует благоприятная атмосфера для развития микробов и плесени. Особенно речь идет о тканевых изделиях. В независимости от длины ворса в них отлично въедается грязь.

Именно поэтому эксперты в области клининга настоятельно рекомендуют стирать коврики один или даже два раза в неделю, чтобы эффективно избавляться от скопившихся бактерий. Да, согласны, при таком раскладе изделие будет быстро изнашиваться. Но коврик вовсе не стоит таких баснословных денег, чтобы его нельзя было часто менять.

Если коврик не имеет ворса, но состоит из тканевого покрытия, его не обязательно стирать в машинке. Достаточно протирать 1-2 раза в неделю раствором с добавлением столового уксуса.

Важно также не забывать регулярно очищать коврики-подставки из дерева. Их также можно протирать тряпкой с моющим средством. Не запрещается использовать уксус. А еще — рекомендуется очищать место под ковриком, иначе обычная стирка изделия пользы не принесет.