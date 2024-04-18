В субботу в Таллиннском ботаническом саду откроется выставка комнатных растений
На выставке комнатных растений, которая пройдет в Таллиннском ботаническом саду с 20 по 28 апреля, будет представлено более сотни растений. Вы сможете увидеть новые интересные комнатные растения, а также уже знакомые виды.
В выходные в теплицах состоятся экскурсии на тему комнатных растений и защиты растений. В мастерской дети смогут посадить для себя комнатные растения.
По словам куратора выставки, ботаника Таллиннского ботанического сада Урмаса Лаансоо, на выставке в числе прочих можно будет увидеть такие новые растения, которым в Эстонии еще не дали названия. А некоторые из выставочных растений впервые появятся в ботаническом саду. Помимо новых, будут представлены и давно известные растения, которые неприхотливы в уходе и подходят также для начинающих растениеводов.
Мы все больше нуждаемся в зеленой и здоровой среде вокруг нас и все больше ценим ее. Комнатные растения делают наши дома уютнее и радостнее. Среди них есть растения как с красивой листвой, так и обильно цветущие – каждый найдет любимца по душе.
Участие в экскурсиях и мастер-классах по обычному билету в ботанический сад.