В субботу в Таллиннском ботаническом саду откроется выставка комнатных растений

В выходные в теплицах состоятся экскурсии на тему комнатных растений и защиты растений. В мастерской дети смогут посадить для себя комнатные растения.

По словам куратора выставки, ботаника Таллиннского ботанического сада Урмаса Лаансоо, на выставке в числе прочих можно будет увидеть такие новые растения, которым в Эстонии еще не дали названия. А некоторые из выставочных растений впервые появятся в ботаническом саду. Помимо новых, будут представлены и давно известные растения, которые неприхотливы в уходе и подходят также для начинающих растениеводов.

Мы все больше нуждаемся в зеленой и здоровой среде вокруг нас и все больше ценим ее. Комнатные растения делают наши дома уютнее и радостнее. Среди них есть растения как с красивой листвой, так и обильно цветущие – каждый найдет любимца по душе.

Программа: 20, 21, 27 и 28.04 в 12:00 представление выставки (Урмас Лаансоо); 21 и 28.04 в 13:00 детская мастерская „Мое первое комнатное растение“ (Тийа Яанус); 20, 21, 27 и 28.04 в 13:00 экскурсии на тему защиты растений (Пилле Херманн).

Участие в экскурсиях и мастер-классах по обычному билету в ботанический сад.