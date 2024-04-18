О таком способе чистки матрасов знают не все: как это сделать водкой

Сегодня мы хотим поделиться методом, с помощью которого можно сразиться с плесенью самостоятельно. Для этого понадобится водка.

Как почистить матрас с помощью водки

Так, необходимо смешать воду и водку в пропорции 1 к 1 и залить эту смесь в пульверизатор. После этого, пораженные плесенью участки необходимо опрыскать и оставить на 15 минут, а затем протереть поверхность.

Это способ может помочь и освежить старый неприятно пахнущий матрас. Принцип тот же – развести водку и опрыскать поверхность. Но важно высушить матрас на улице или на балконе.

Также для чистки матраса можно использовать разбавленную в воде соль или уксус. Для этого необходимо распылить этот раствор на поверхность матраса и оставить на время, а затем удалить остатки сухой тряпкой или пылесосом.