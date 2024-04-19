Эксперт рассказал о росте облучения при зарядке телефона ночью

„Во время подзарядки идет большое излучение от телефона. А когда под подушкой и рядом, все эти электромагнитные волны проходят через подушку, одеяло, они не инкарнируются ими. Поэтому все облучение идет на человека, особенно на его мозг“, - отметил эксперт.

По его словам, излучение влияет на биоэнергетическое поле человека, но защититься полностью от него нельзя.

„Чем это вредно? Организм привык к одним частотам - к природным магнитным полям Земли, а сейчас у нас геопатогенные зоны технические. И вы находитесь в помещениях, у вас лампочки светят, идет облучение. Никто вас не закроет. Когда меня периодически спрашивают, как можно защититься от этого, если честно сказать, то никак“, - подчеркнул Титомир.

В отношении телефона эксперт порекомендовал, выключать его на ночь, если оставляете на зарядке и убирать как можно дальше от спального места, не класть рядом с подушкой.

Электромагнитное излучение может вызвать головные боли, раздражительность и повышенную сонливость. Поэтому, среди прочих рекомендаций, желательно не пользоваться смартфоном слишком часто, не держать телефон в карманах, а в ходе долгого разговора делать перерывы раз в пятнадцать минут.