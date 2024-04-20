Как выбрать идеальный робот-пылесос: варианты на любой вкус и кошелек
Сбылась мечта домохозяек – уютно устроиться на диване, пока кто-то убирает квартиру. Функциональность роботов-пылесосов не оценил разве что тот, кто никогда не сталкивался с уборкой. Благодаря своей форме робот даже под кроватью легко пыль соберет, а некоторые модели еще и пол помоют. В магазинах бытовой техники ассортимент роботов-пылесосов ширится с каждым годом. „МК-Эстония“ выяснила, как выбрать самый надежный, работящий и долговечный – тот, который нужен именно вам.
В мире современных технологий, где каждый день появляются новые устройства для облегчения повседневных задач, роботы-пылесосы становятся все более популярными. Маленькие, юркие, да еще и выполняют работу по дому!
Многие владельцы даже имена дают своим гаджетам, как домашним питомцам. Кормить не надо, гулять с ним тоже – сплошные плюсы.
Производители на волне спроса выпускают все более усовершенствованные модели. Как в них разобраться и по каким признакам выбирать помощника для дома?
Хорошо тянет и долго работает
Главными критериями для выбора правильного робота-пылесоса эксперты называют мощность всасывания и емкость аккумулятора.
Мощность всасывания измеряется в паскалях (Па). Чем выше этот показатель, тем лучше пылесос будет убирать загрязнения с любых поверхностей.
Если есть животные или ковры, то нужен пылесос посильнее – с мощностью всасывания не менее 2000 Па. Для существенных загрязнений и большой площади эффективнее использовать модели с большей мощностью.
Чем больше емкость аккумулятора, тем большую площадь робот-пылесос может убрать за один цикл без подзарядки. Время автономной работы может достигать нескольких часов. Емкость аккумулятора измеряется в миллиампер-часах (мАч).
Эксперты подтверждают: „Максимальная мощность всасывания – от 2500 Па у более дешевых и 8000 Па у более дорогих моделей. Это стоит учитывать при покупке, – объясняет член правления фирмы Onoff Кирилл Чернобривый. – Важна и емкость аккумулятора: у более дешевых – около 2500 мАч, у более дорогих – 6000 мАч. Ведь мы хотим, чтобы робот мог выполнять всю уборку за один цикл, и чтобы время зарядки было не очень долгим“.
Бег с препятствиями
По словам специалиста, при покупке также стоит оценить, способен ли робот перемещаться между предметами (мебелью) в комнате, может ли он определить тип пола и, соответственно, изменить скорость или мощность всасывания и тому подобное.
„Не менее важны такие параметры, как навигационные возможности и сенсоры для избегания препятствий, а также совместимость с умными устройствами и приложениями для управления“, – говорит Татьяна Фромзель, руководитель отдела закупок компании Frogest OÜ (интернет-магазин Frog.ee).
Для ориентирования в пространстве одни модели используют камеры, другие – лазеры и гироскопы. Что же это за устройства?
Лазерный датчик, или лидар – по сути, это лазерный луч на вращающейся платформе. Его наличие легко определить по „башенке“ на крышке пылесоса. Чтобы обеспечить обзор на 360 градусов, лидар вращается с высокой частотой.
Камеру обычно применяют вместо лидара – она дешевле и проще в эксплуатации. Поскольку „башня“ отсутствует, то за счет этого роботы с камерой более плоские. Технологический минус – в неосвещенных помещениях они могут потеряться.
Гироскоп – специальный механизм, который измеряет скорость поворота пылесоса и позволяет двигаться вокруг углов и в тесных пространствах. Благодаря гироскопу пылесос запоминает, откуда он приехал, определяет своё местоположение и направление движения.
Как правило, гироскопы используются совместно с другими датчиками, чтобы обеспечить более точную навигацию.
Датчиками и сенсорами робот не обижен: одни определяют расстояние до предметов, другие мониторят изменение высоты пола, чтобы пылесос, например, не застрял на пороге или не упал с лестницы. Есть еще инфракрасные сенсоры – чем их больше установлено по периметру, тем маневреннее гаджет. А инфракрасные датчики парковки отвечают за постановку пылесоса на базу для зарядки.
Функции управления
Одними моделями можно управлять через мобильное приложение, другими – при помощи пульта дистанционного управления, а третьи запускаются нажатием кнопки.
Имеются также дополнительные функции – голосовое управление через системы типа Google Assistant или Siri.
Возможность подключения к системам смарт-дома также очень востребована. Некоторые роботы-пылесосы могут быть интегрированы в систему умного дома, позволяя автоматизировать процесс уборки и включать его в разные сценарии, заданные владельцем.
На что обратить внимание при выборе?
Площадь помещения. Нужно учитывать размер пространства, которое робот-пылесос будет убирать. Некоторые модели предназначены для небольших помещений, в то время как другие способны эффективно работать в больших квартирах или домах.
Тип напольного покрытия. Если в вашем доме – разные типы напольного покрытия, такие как ковролин и жесткие полы, вам нужно выбрать модель, которая способна распознавать и эффективно очищать оба типа.
Домашние животные. Если есть питомцы в доме, особенно с длинной шерстью, то может потребоваться робот-пылесос с максимально мощным всасыванием и хорошей системой фильтрации, чтобы справиться с шерстью и пылью. Для аллергиков подойдут специальные фильтры, такие как HEPA, которые удерживают мельчайшие частицы пыли.
Уровень шума. Этот критерий значим, если планируется пылесосить во время пребывания хозяев в доме.
Как и что выбрать?
В продаже можно встретить три типа роботов-пылесосов: для сухой уборки, комбинированной (сухой и влажной) и моющие роботы-пылесосы.
Чаще всего ожидать полноценной протирки полов не стоит: на дне пылесоса прикреплена небольшая тряпочка, на которую поступает вода из резервуара.
Стандартная емкость для воды – до 200 мл, у моющих роботов может быть больше – от 500 мл.
Очистка бюджетных моделей происходит вручную, роботы премиального класса могут комплектоваться станцией очистки.
„Поскольку удобство (а не только цена!) играет все большую роль, роботы-пылесосы со станцией очистки набирают популярность, – отмечает Кирилл Чернобривый. – Это означает, что робот-пылесос также имеет пылесборник на зарядной станции, куда он сам высыпает собранную пыль. Гигиенично и удобно, ведь в течение 7–8 недель вам не придется самому прикасаться к пылесосу или думать об уборке, робот-пылесос просто сам перемещается по комнате, регулярно делает обход и затем возвращается к уборке“.
Что касается моделей, то надежными, но дорогими считаются американские iRobot, Neato, оптимальными по цене и качеству – китайские Xiaomi и их суббренды. Причем у последних можно найти как недорогие и простые образчики, так технологически продвинутые по высокой цене.
Кирилл Чернобривый отмечает, что на данный момент Roborock от Xiaomi является лидером на эстонском рынке роботов-пылесосов.
„Но стоит также упомянуть недавно выпущенные модели Ecovacs Deebot. Требовательные клиенты ценят эти продукты, потому что у них есть отдельный резервуар для чистой и грязной воды, они также сами сушат тряпки для пола и имеют пылесборник для высыпания собранной пыли, – говорит Кирилл Чернобривый. – Искусственный интеллект обнаруживает предметы в помещении и, следовательно, не наезжает на них на большой скорости, а маневрирует вокруг. Вся зона уборки картографируется с помощью системы Lidar“.
„В нашем магазине в Эстонии самыми популярными роботами-пылесосами считаются модели от компаний Xiaomi, Dreame, Roborock, – рассказывает Татьяна Фромзель. – Клиенты отмечают их эффективность, надежность и удобство использования – возможность управлять через приложение“.
Кирилл Чернобривый считает, что „действительно хороший робот-пылесос“ можно приобрести по цене от 200 евро.
„Самая продаваемая у нас модель в последнее время – Aeno ARC3S. Помимо стандартного сбора пыли у нее имеется функция влажной уборки. Для наших клиентов именно эта особенность весьма важна“, – отмечает эксперт.