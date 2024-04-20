Как выбрать идеальный робот-пылесос: варианты на любой вкус и кошелек

В мире современных технологий, где каждый день появляются новые устройства для облегчения повседневных задач, роботы-пылесосы становятся все более популярными. Маленькие, юркие, да еще и выполняют работу по дому!

Многие владельцы даже имена дают своим гаджетам, как домашним питомцам. Кормить не надо, гулять с ним тоже – сплошные плюсы.

Производители на волне спроса выпускают все более усовершенствованные модели. Как в них разобраться и по каким признакам выбирать помощника для дома?

Хорошо тянет и долго работает

Главными критериями для выбора правильного робота-пылесоса эксперты называют мощность всасывания и емкость аккумулятора.

Мощность всасывания измеряется в паскалях (Па). Чем выше этот показатель, тем лучше пылесос будет убирать загрязнения с любых поверхностей.

Если есть животные или ковры, то нужен пылесос посильнее – с мощностью всасывания не менее 2000 Па. Для существенных загрязнений и большой площади эффективнее использовать модели с большей мощностью.

Чем больше емкость аккумулятора, тем большую площадь робот-пылесос может убрать за один цикл без подзарядки. Время автономной работы может достигать нескольких часов. Емкость аккумулятора измеряется в миллиампер-часах (мАч).

Эксперты подтверждают: „Максимальная мощность всасывания – от 2500 Па у более дешевых и 8000 Па у более дорогих моделей. Это стоит учитывать при покупке, – объясняет член правления фирмы Onoff Кирилл Чернобривый. – Важна и емкость аккумулятора: у более дешевых – около 2500 мАч, у более дорогих – 6000 мАч. Ведь мы хотим, чтобы робот мог выполнять всю уборку за один цикл, и чтобы время зарядки было не очень долгим“.

Бег с препятствиями

По словам специалиста, при покупке также стоит оценить, способен ли робот перемещаться между предметами (мебелью) в комнате, может ли он определить тип пола и, соответственно, изменить скорость или мощность всасывания и тому подобное.