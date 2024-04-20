Быстрое, маленькое и блестит – вредитель, который живет почти в каждом доме. Что о нем нужно знать и как бороться?

Чешуйница избегает дневного света и днем прячется во всевозможных щелях и трещинах. И, несмотря на то, что при первом знакомстве она производит впечатление неуклюжего существа, она довольно проворна. Тело чешуйницы слегка приплюснуто и может достигать 20 мм в длину. Характерная особенность — пара длинных щупалец в передней части тела и три волосатых придатка в задней части тела. К счастью, крыльев у насекомого не бывает ни на одной из стадий развития.