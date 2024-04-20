Никаких разводов и мыльных следов: чем необычным натереть кран в ванной(1)
Ванная комната часто страдает от появления известкового налета на кранах. Эти отложения не только портят внешний вид, но и могут снизить напор воды. Однако есть один необычный способ, который поможет избавиться от всех этих проблем, пишет Telegraf.
Чтобы избежать образования мыльных пятен на кране, можно воспользоваться необычным, но действенным лайфхаком. О нем рассказали в блоге Designs and Inspirations ("Дизайн и вдохновение").
Чем натереть кран, чтобы всегда оставался чистым
Необходимый элемент — восковая свеча. Чтобы предотвратить образование накипи на кране, примените следующий простой метод: сначала нанесите воск на поверхность смесителя, обработав все его участки. Затем с помощью чистой ткани тщательно вытрите воск. Не беспокойтесь, если поверхность станет мутной — кран после этого будет сиять.
Жидкость можно лить на поверхность, однако благодаря восковому покрытию не остается никаких следов.